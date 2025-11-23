تیم ملی کبدی زنان ایران به مقام سوم جهان رسید
تیم ملی کبدی زنان ایران در مرحله نیمهنهایی مسابقات جهانی با شکست برابر هند، عنوان سوم مشترک را کسب کرد.
به گزارش ایلنا، در مرحله نیمهنهایی دومین دوره مسابقات کبدی قهرمانی بانوان جهان، تیم ملی ایران با نتیجه ۲۱ بر ۳۳ مقابل تیم هند شکست خورد و به مقام سوم مشترک بسنده کرد.
در دیگر دیدار نیمهنهایی، تیمهای چین تایپه و بنگلادش قرار است از دقایقی دیگر مقابل هم به میدان بروند.
تیم ملی ایران در مرحله گروهی با تیمهای لهستان، کنیا، زنگبار، چین تایپه و نپال همگروه بود و موفق شد لهستان را ۵۵ بر ۱۱، کنیا را ۴۲ بر ۱۰، زنگبار را ۵۱ بر ۱۵ و نپال را ۳۹ بر ۱۱ شکست دهد، اما برابر چین تایپه با نتیجه ۲۱ بر ۳۱ متحمل شکست شد.
دومین دوره مسابقات کبدی قهرمانی بانوان جهان با حضور ۱۱ تیم در بنگلادش برگزار شد و فردا با معرفی تیم قهرمان به پایان میرسد.