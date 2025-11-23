خبرگزاری کار ایران
خاتون بم از دور گروهی لیگ قهرمانان زنان آسیا کنار رفت

خاتون بم از دور گروهی لیگ قهرمانان زنان آسیا کنار رفت
کد خبر : 1718140
تیم فوتبال زنان خاتون بم در آخرین دیدار گروهی لیگ قهرمانان آسیا با شکست مقابل ووهان چین از صعود به مرحله بعد بازماند.

به گزارش ایلنا،  تیم فوتبال زنان خاتون بم امروز یکشنبه دوم آذر در آخرین مسابقه گروهی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف ووهان چین رفت و با چهار گل شکست خورد. این نتیجه باعث شد شاگردان مرضیه جعفری با دو شکست و یک پیروزی از راهیابی به دور بعد بازمانند.

خاتون بم در این گروه با تیم‌های بنگال هند و نسف قارشی ازبکستان هم‌گروه بود. در نخستین دیدار مقابل بنگال هند متحمل شکست شد، سپس توانست نسف قارشی را شکست دهد و در نهایت در دیدار امروز برابر ووهان چین نتیجه را واگذار کرد.

 
 
 

 

