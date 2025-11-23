خاتون بم از دور گروهی لیگ قهرمانان زنان آسیا کنار رفت

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال زنان خاتون بم امروز یکشنبه دوم آذر در آخرین مسابقه گروهی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف ووهان چین رفت و با چهار گل شکست خورد. این نتیجه باعث شد شاگردان مرضیه جعفری با دو شکست و یک پیروزی از راهیابی به دور بعد بازمانند.

خاتون بم در این گروه با تیم‌های بنگال هند و نسف قارشی ازبکستان هم‌گروه بود. در نخستین دیدار مقابل بنگال هند متحمل شکست شد، سپس توانست نسف قارشی را شکست دهد و در نهایت در دیدار امروز برابر ووهان چین نتیجه را واگذار کرد.

