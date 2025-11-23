اسکوچیچ: با شناخت کامل از نسف قارشی به دنبال کسب نتیجه هستیم
سرمربی تراکتور در آستانه دیدار با نسف قارشی اعلام کرد تیمش با وجود غیبت یک بازیکن، با آمادگی کامل وارد میدان میشود و شناخت دقیقی از شیوه بازی حریف دارد.
به گزارش ایلنا، دراگان اسکوچیچ، سرمربی تراکتور، در نشست خبری قبل از دیدار تیمش برابر نسف قارشی ازبکستان تأکید کرد کادر فنی شناخت کافی از حریف دارد و با وجود نتایج نهچندان مطلوب این تیم در هفتههای اخیر، تراکتور با احترام کامل به زمین مسابقه میرود.
او با اشاره به وضعیت تیمش گفت: ایگور پوستونسکی را در اختیار نداریم، اما سایر نفرات آماده هستند و انتظار داریم نمایش قابل قبولی ارائه دهیم. این مسابقه برای ما اهمیت ویژهای دارد و تلاش میکنیم با تمرکز بالا نتیجه مطلوبی کسب کنیم.
اسکوچیچ درباره شرایط نسف و ناکامی اخیر این تیم اظهار کرد: نتایج اخیر حریف برای ما ملاک نیست. سبک بازی نسف اهمیت بیشتری دارد. این تیم روی توپهای بلند، ارسالهای متعدد و استفاده از فضای پشت مدافعان تکیه دارد و باید برای مواجهه با تاکتیکهای متنوع آنها آماده باشیم.
او تأکید کرد: سازماندهی فنی نسف قابل قبول است و ناکامیهای اخیر این تیم بیشتر به دلیل بدشانسی بوده است.
سرمربی تراکتور در پاسخ به پرسشی درباره بازیکنان شاخص نسف، از اظهار نظر فردی خودداری کرد و گفت: پیش از مسابقه وارد جزئیات نمیشوم، اما میدانیم با تیمی توانمند روبهرو خواهیم شد.
اسکوچیچ در پایان از فرصت استفاده کرد و برای سرکو کاتانچ، سرمربی سابق تیم ملی ازبکستان و دوست قدیمیاش، آرزوی سلامتی کرد.