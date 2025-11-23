خبرگزاری کار ایران
درگیری لفظی شدید گواردیولا پس از شکست سیتی مقابل نیوکاسل

درگیری لفظی شدید گواردیولا پس از شکست سیتی مقابل نیوکاسل
شکست منچسترسیتی برابر نیوکاسل با عصبانیت شدید پپ گواردیولا همراه بود.

به گزارش ایلنا، منچسترسیتی در شبی تلخ با نتیجه ۲–۱ برابر نیوکاسل شکست خورد؛ شکستی که ممکن است فاصله این تیم با آرسنال صدرنشین را تا ۷ امتیاز افزایش دهد. اما جدا از نتیجه، اتفاقات پس از پایان بازی بیشتر از گل‌ها خبرساز شد؛ جایی که پپ گواردیولا با عصبانیتی کم‌سابقه وارد زمین شد و هم از عملکرد داوران و هم از رفتار یک بازیکن حریف دلخور بود.

سرمربی اسپانیایی در پایان بازی به سرعت به سمت تیم داوری رفت و با اعتراض شدید، تصمیمات آن‌ها را زیر سؤال برد. مهم‌ترین اعتراض او به گل دوم نیوکاسل بود؛ صحنه‌ای که گواردیولا اعتقاد داشت باید مردود اعلام می‌شد.

اما ماجرا تنها به داوران ختم نشد. ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، نشان می‌دهد پپ در تونل ورزشگاه و کنار زمین، مشغول گفت‌وگوی تند با برونو گیمارائش هافبک برزیلی نیوکاسل است؛ گفت‌وگویی که البته کنترل‌شده بود اما لحن عصبی گواردیولا توجه هواداران را جلب کرد.

ساعاتی بعد، وقتی از پپ درباره این درگیری سؤال شد، او تلاش کرد موضوع را خاتمه دهد و تنش را کم‌رنگ جلوه دهد. گواردیولا در پاسخ به Sky Sports تنها گفت: «به او گفتم خیلی خوب بازی کرده.»

با این حال تصاویر منتشر شده چیز دیگری می‌گویند؛ عصبانیتی که از دقیقه اول تا آخر بازی همراه گواردیولا بود، پس از سوت پایان هم فروکش نکرد.

این شکست، نه‌تنها موقعیت سیتی را در جدول دشوارتر کرد، بلکه نشانه‌هایی از تنش و فشار فزاینده روی تیم گواردیولا در ادامه فصل را نیز آشکار ساخت.

