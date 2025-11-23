خبرگزاری کار ایران
رنگ لباس عجیب تراکتور در بازی آسیایی

تراکتور با لباس زرد رنگ به مصاق نسف قارسی ازبکستان خواهد رفت.

به گزارش ایلنا، نسف قارشی پس از شکست تلخ مقابل پاختاکور ازبکستان، در حالی میزبان تراکتور خواهد بود که هنوز در این فصل لیگ نخبگان نتوانسته امتیاز کسب کند. اما از ان سو سرخپوشان تبریزی با لغو دیدار مقابل پرسپولیس، استراحت و تمرین کافی داشته و آماده دیدار حساسی هستند که پیروزی در آن میتواند منجر به صعود زودهنگام این تیم شود.

بر اساس تصمیمات جلسه هماهنگی پیش از دیدار، تیم تراکتور ایران با لباس زرد و تیم نسف قارشی ازبکستان با لباس قرمز در دیدار فردا در چارچوب لیگ نخبگان آسیا به میدان خواهند رفت.

رنگ زرد برای اولین بار در این بازی توسط تیم تراکتور مورد استفاده قرار خواهد گرفت و این اتفاق جالبی برای این تیم خواهد بود. نکته جالب اینکه این رنگ باتوجه به مالکیت هلدینگ دریک به لوگوی تراکتور هم اضافه شده و در این بازی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

احتمالا در بازی با تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی هم تراکتور از لباس دوم خود استفاده خواهد کرد. البته در بازی با فولاد آنها ترجیح دادند پیراهن مشکی را بر تن کنند.

