برگزاری تمرین تیم بانوان پرسپولیس پس از ۵ روز تعطیلی

تیم فوتبال بانوان پرسپولیس پس از پنج روز استراحت، تمرینات خود را برای ادامه مسابقات لیگ برتر از امروز شنبه آغاز کرد.

به گزارش ایلنا، تعطیلات نیم فصل لیگ برتر فوتبال بانوان باعث شد تا با نظر کادرفنی پرسپولیس، تمرینات به مدت ۵ روز تعطیل شود. حال با پایان این مدت، سرخپوشان بعد از پنج روز استراحت، تمرینات خود را از امروز (شنبه) در ورزشگاه شهید کاظمی آغاز کردند.

بنابراین گزارش، تمرین امروز از ساعت ۱۶ زیر نظر مریم آزمون سرمربی تیم‌بانوان پرسپولیس پیگیری شد.

