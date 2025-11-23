زمان بازی تراکتور-پرسپولیس اعلام شد

خبرگزاری کار ایران
سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد دیدار پرسپولیس و تراکتور «هفته آخر آذر» برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای پرسپولیس و تراکتور که قرار بود سی ام آبان ماه برگزار شود، به دلیل درخواست تراکتور مبنی بر فاصله اندک این بازی تا مسابقه با نسف قارشی و البته به دلیل تعدد ملی‌پوشان دو تیم لغو و به زمان دیگری موکول شد که حالا زمان تقریبی آن از سوی سازمان لیگ اعلام شده است.

سازمان لیگ اعلام کرد که زمان پیش بینی شده برای برگزاری بازی های مرحله یک هشتم نهایی اواخر آذر ماه خواهد بود. تک مسابقه معوقه از مرحله یک شانزدهم جام حذفی بین دو تیم تراکتور – پرسپولیس در هفته آخر آذر برگزار می شود.

به این ترتیب احتمالا دیدار تیمهای پرسپولیس و تراکتور در چارچوب مرحله یک شانزدهم نهایی، همزمان با مرحله یک هشتم نهایی خواهد بود. البته سازمان لیگ در تلاش است تا در صورت امکان، بلافاصله بعد از بازی پرسپولیس و تراکتور و تعیین تیم صعودکننده، بازی مرحله بعدی را هم به انجام برساند تا جام حذفی وارد دور یک چهارم نهایی شود.

نکته مهم اینکه تیم تراکتور بعد از بازی با نسف تا اول دی و دیدار با الدحیل بازی نخواهد داشت و در این فرصت یک ماهه میتواند در مسابقات داخلی به میدان برود.

تراکتور همچنین 20 بهمن در تبریز با السد و 28 بهمن با الغرافه در دوحه بازی خواهد کرد. مشخص نیست که دیدار معوقه این تیم با ملوان چه زمانی برگزار خواهد شد

