زمان قرعه کشی مرحله یک هشتم جام حذفی مشخص شد

سازمان لیگ فوتبال ایران زمان قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، و به نقل از سازمان لیگ، مراسم قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور (یادواره آزاد سازی خرمشهر) روز چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۱۴ در محل سالن روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران با حضور مسئولان سازمان لیگ، نمایندگان تیم های حاضر در این مرحله و اهالی رسانه برگزار می شود.

در این مرحله تیمهای لیگ برتری استقلال، سپاهان، شمس آذر، گل گهر، مس، چادرملو، پیکان، خیبر، ملوان و فولاد توانستند به پیروزی برسند و راهی یک هشتم نهایی شوند. همچنین نفت و گاز، سایپا، مس شهر بابک و هوادار از لیگ دسته اول موفق به کسب پیروزی شدند. علاوه بر این فولاد هرمزگان تنها نماینده لیگ دسته دوم در مرحله بعدی خواهد بود.

همچنین زمان پیش بینی شده برای برگزاری بازی های مرحله یک هشتم نهایی اواخر آذر ماه خواهد بود. لازم به ذکر است تک مسابقه معوقه از مرحله یک شانزدهم جام حذفی بین دو تیم تراکتور – پرسپولیس در هفته آخر آذر برگزار می شود.

