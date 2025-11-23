خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زمان قرعه کشی مرحله یک هشتم جام حذفی مشخص شد

زمان قرعه کشی مرحله یک هشتم جام حذفی مشخص شد
کد خبر : 1718109
لینک کوتاه کپی شد.

روز چهارشنبه تیم‌های صعود کرده به مرحله یک هشتم جام حذفی حریفان خود را خواهند شتاخت.

سازمان لیگ فوتبال ایران زمان قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا،  و به نقل از سازمان لیگ، مراسم قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور (یادواره آزاد سازی خرمشهر) روز چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۱۴ در محل سالن روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران با حضور  مسئولان سازمان لیگ، نمایندگان تیم های حاضر در این مرحله  و اهالی رسانه  برگزار می شود.

در این مرحله تیمهای لیگ برتری استقلال، سپاهان، شمس آذر، گل گهر، مس، چادرملو، پیکان، خیبر، ملوان و فولاد توانستند به پیروزی برسند و راهی یک هشتم نهایی شوند. همچنین نفت و گاز، سایپا، مس شهر بابک و هوادار از لیگ دسته اول موفق به کسب پیروزی شدند. علاوه بر این فولاد هرمزگان تنها نماینده لیگ دسته دوم در مرحله بعدی خواهد بود.

همچنین زمان پیش بینی شده برای برگزاری بازی های مرحله یک هشتم نهایی اواخر آذر ماه خواهد بود. لازم به ذکر است تک مسابقه معوقه از مرحله یک شانزدهم جام حذفی بین دو تیم تراکتور – پرسپولیس در هفته آخر آذر برگزار می شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب