تاج: پروژه استعدادیابی از مدارس تا تیم های ملی اتفاق خیلی بزرگی است

به گزارش ایلنا، جلسه بررسی تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش با مسئولان عالی‌رتبه فدراسیون امروز ظهر در ساختمان فدراسیون برگزار شد.

در این جلسه مهدی تاج رئیس فدراسیون، مهدی محمد نبی و حیور بهاروند نواب رییس، طهمورث حیدری عضو هیات رئیسه و هدایت ممبنی دبیرکل فدراسیون به همراه مدیران کمیته های آموزش، حقوقی و دپارتمان جوانان میزبان مسئولان وزارت آموزش و پرورش نظیر محمد جعفری معاون وزارت آموزش و پرورش، جعفر سلطانی مدیرکل تربیت بدنی،حمیدرضا صائبی سرپرست فدراسیون وررش های دانش‌آموزی، ابوالفضل بجائی دبیر فدراسیون، امین شرری، سیروس رکنی و عباس حاجی زاده و مهدی جاویدی مدیر روابط عمومی جزوه معاونت تربیت‌بدنی و سلامت بودند.

در این نشست مهدی تاج رئیس فدراسیون گفت: جلسه‌ای را حدود دو ماه پیش با وزیر ورزش، وزیر آموزش و پرورش و همچنین آقای جعفری معاون وزیر برگزار کردیم. موضوع اصلی هم تفاهم‌نامه با وزارت آموزش و پرورش بود تا بتوانیم از امکانات موجود کشور به شکل بهینه و مشترک استفاده کنیم.

رییس فدراسیون خبر از تصویب هیات وزیران در خصوص استفاده از منابع وزارت آموزش و پرورش برای استفاده از اماکن و منابع این مجموعه در همکاری با فدراسیون داد و تاکید کرد: پس از این جلسه، در نشست هیات دولت نیز آقای کاظمی وزیر آموزش و پرورش موضوع را مطرح کرد که خوشخبتانه مصوب شد. اقای دکتر پزشکیان در آخرین بازدید خود از مرکز ملی به من اعلام کرد مصوبه هیات وزیران برای اجرای تفاهم نامه فدراسیون فوتبال وزارت آموزش و پرورش تهیه شده است و بهتر است استفاده کنیم و امکانات موجود در اختیار سایر بخش‌ها نیز قرار گیرد. خوشبختانه این موضوع با تأیید آقای دکتر پزشکیان و اعضای هیئت دولت همراه شد و اکنون از پشتوانه رسمی مصوبه هیئت وزیران برخوردار است.

وی ادامه داد: براساس اطلاعات ارائه‌شده، وزارت آموزش و پرورش حدود ۳۸۰۰ امکان ورزشی شامل سالن‌ها و زمین‌های چمن در سراسر کشور در اختیار دارد؛ امکانی که با توجه به پراکندگی جمعیت از سراوان تا سایر نقاط مختلف مرزی، ظرفیت مهمی برای توسعه فوتبال و کشف استعدادهای فوتبال به شمار می رود که به چشم برکت به این موضوع نگاه می کنیم.

تاج با اشاره به اهداف مدنظر هیات رییسه در این خصوص گفت: قرار است مصوبه‌ای را به هیات رئیسه ببریم تا بخشی از قراردادهای مربیان و بازیکنان خارجی به توسعه فوتبال کشور در همین زمینه کشف استعداد اختصاص یابد. این پیشنهاد با هماهنگی آقای دکتر دنیامالی و همکاری وزارت آموزش و پرورش و دیگر نهادهای مرتبط دنبال خواهد شد.

تاج یادآور شد: مرحوم یزدانی‌خرم نیز در دوران مدیریت خود در والیبال، طرح مشابهی را در مقیاس محدود اجرا کرد که نتایج بسیار خوبی داشت. بدون تردید اجرای این مدل در فوتبال، با توجه به گستردگی و ابعاد وسیع آن، می‌تواند اثرگذاری بسیار بیشتری داشته باشد و باید به طور جدی دنبال شود و با توجه به اینکه مربیان را خودمان می توانیم تایید کنیم بخش بسیار مهمی از فسادهای احتمالی در این حوزه و نکات دیگر را هم پوشش می دهد.

پس از صحبت های تاج ، جعفری معاون وزیر آموزش و پرورش از اهمیت این تفاهم نامه و همچنین توجه ویژه دولتمردان به این موضوع گفت.

همچنین سایر اعضا نیز نقطه‌نظر خود را در این زمینه تفاهم نامه بین آموزش و پرورش و فدراسیون فوتبال اعلام کردند تا جلسات متوالی بعدی با نگاه حقوقی و استعدادیابی و آموزش تعیین تکلیف گردد.

انتهای پیام/