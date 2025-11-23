خبرگزاری کار ایران
آخرین تمرین تیم ملی نوجوانان پیش از بازی با چین تایپه

ملی‌پوشان نوجوان فوتبال کشورمان آخرین تمرین خود را پیش از بازی با چین تایپه برگزار کردند.

به گزارش ایلنا، آخرین تمرین تیم ملی نوجوانان پیش از بازی با چین تایپهبه گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تیم ملی نوجوانان یک روز پیش از بازی نخست خود در گروه D مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا با چین تایپه، آخرین جلسه تمرینی خود را برگزار کرد.

شاگردان ارمغان احمدی پس از ۲ جلسه تمرین تاکتیکی، امروز تمرین ACTIVATION انجام دادند.

این تمرین ۳۰ دقیقه‌ طول کشید تا ملی‌پوشان جدا از مسائل فنی، از لحاظ بدنی نیز در بالاترین سطح آمادگی برای نخستین دیدارشان در این گروه قرار بگیرند.

نوجوانان کشورمان از ساعت ۱۴:۳۰ فردا(دوشنبه) به مصاف چین تایپه می‌روند. تیمی که در دیدار نخست خود، لبنان را با تساوی بدون گل متوقف کرد.

برنامه بازی‌های تیم ملی نوجوانان در گروه D مسابقات مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا به شرح زیر است:

دوشنبه ۲۴ نوامبر(۳ آذر)

چین تایپه_ ایران؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی(۱۴:۳۰ به وقت تهران)

چهارشنبه ۲۶ نوامبر(۵ آذر)

ایران_ لبنان؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی(۱۴:۳۰ به وقت تهران)

جمعه ۲۸ نوامبر(۷ آذر)

فلسطین_ ایران؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی(۱۴:۳۰ به وقت تهران)

یکشنبه ۳۰ نوامبر(۹ آذر)

ایران_ هند؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی(۱۷:۳۰ به وقت تهران)

