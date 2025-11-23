طلسم بزرگ شمس آذر در قزوین شکسته شد

به گزارش ایلنا، شمس آذر که از فصل گذشته و بعد از پیروزی ارزشمند مقابل پرسپولیس، در کسب برد در استادیوم سردار آزادگان ناکام مانده بود، توانست این طلسم را در جدال با نیروی زمینی در جام حذفی بشکند.

شاگردان وحید رضایی که در دیدارهای اخیر خانگی خود علیرغم نمایشی تماشاگرپسند که رضایت هواداران این تیم را نیز به همراه داشت، در کسب سه امتیاز با بدشانسی مواجه شده بود، در نهایت مقابل نیروی زمینی و در لحظات پایانی بازی موفق شدند حریف را با ثبت گل سوم شکست داده و راهی مرحله بعدی شوند.

این برد اما در آستانه بازی مقابل پرسپولیس برای شاگردان وحید رضایی از اهمیت زیادی برخوردار بود. آنها از 9 فروردین و در دیدار برگشت فصل گذشته که مقابل پرسپولیس در خانه موفق به برد برابر پرسپولیس شده بودند، در کسب برد در استادیوم سردار آزادگان ناکام مانده بودند. اکنون با گذشت نزدیک به 9 ماه، در نهایت این طلسم شکسته شد و آنها هواداران خود را با برد بدرقه کردند و توانستند جشن صعود به مرحله یک هشتم را بگیرند. باید دید در بازی با پرسپولیس شرایط برای این تیم به چه شکل دنبال خواهد شد و یک غافلگیری بزرگ توسط شاگردان وحید رضایی مقابل پرسپولیس مدعی شده با اوسمار شکل خواهد گرفت یا خیر.

شمس آذر که با شکست رقبای سرشناس طی فصول گذشته شناخته می‌شد، در این فصل نیز توانسته فولاد را در اهواز شکست دهد و برابر استقلال در خانه به تساوی دست یابد. با این حال شکست مقابل سپاهان در شرایطی که نسبت به تصمیمات داوری معترض بودند، مانع از تداوم موفقیت آنها برابر مدعیان شد. باید دید در ادامه و برابر پرسپولیس و تراکتور به عنوان دو مدعی دیگر این فصل، آنها به چه نتیجه‌ای دست خواهند یافت.

