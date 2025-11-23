به گزارش ایلنا، جوئل کوجو که پس از پایان قرارداد قرضی‌اش در نفتچی فراغنه باید به استقلال بازمی‌گشت، با بدشانسی بزرگی روبه‌رو شده است. او در هفته بیست‌وششم لیگ ازبکستان و در دقیقه هفتم دیدار نفتچی مقابل شورتان دچار مصدومیتی شدید شد و پس از معاینات مشخص شد که آسیب‌دیدگی او از ناحیه رباط صلیبی است؛ مصدومیتی که پایان فصلش را رقم زد و تمام برنامه‌های بازگشت او به استقلال را تحت‌تأثیر قرار داد.

با توجه به گستردگی آسیب و دوره طولانی درمان، کوجو در این فصل به‌هیچ‌وجه قادر به همراهی استقلال نخواهد بود و دوران نقاهتش تا ماه‌های ابتدایی فصل آینده ادامه خواهد داشت. این اتفاق برای مهاجمی که در نیم‌فصل دوم لیگ ازبکستان عملکرد خوبی داشت و سه گل و سه پاس گل برای نفتچی ثبت کرده بود، ضربه‌ای سنگین محسوب می‌شود؛ به‌ویژه برای استقلال که باید برای فصل آینده درباره آینده این بازیکن تصمیم‌گیری کند.

نکته قابل توجه این‌که کوجو دیروز در جشن قهرمانی نفتچی حضور داشت، اما با عصا در مراسم دیده شد؛ تصویری که عمق مصدومیت او را به‌خوبی نشان می‌داد. حضور او در جشن قهرمانی اگرچه همراه با لبخند بود، اما برای استقلال و هوادارانش این پیام را داشت که این مهاجم تا پایان فصل از میادین دور خواهد بود و بازگشت او به مستطیل سبز به فصل آینده موکول شده است.

