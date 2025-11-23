خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازیکن قرضی استقلال با عصا به تهران برمی‌گردد!

بازیکن قرضی استقلال با عصا به تهران برمی‌گردد!
کد خبر : 1718090
لینک کوتاه کپی شد.

جوئل کوجو در دوران قرضی حضورش در ازبکستان دچار پارگی رباط صلیبی شد.

به گزارش ایلنا، جوئل کوجو که پس از پایان قرارداد قرضی‌اش در نفتچی فراغنه باید به استقلال بازمی‌گشت، با بدشانسی بزرگی روبه‌رو شده است. او در هفته بیست‌وششم لیگ ازبکستان و در دقیقه هفتم دیدار نفتچی مقابل شورتان دچار مصدومیتی شدید شد و پس از معاینات مشخص شد که آسیب‌دیدگی او از ناحیه رباط صلیبی است؛ مصدومیتی که پایان فصلش را رقم زد و تمام برنامه‌های بازگشت او به استقلال را تحت‌تأثیر قرار داد.

با توجه به گستردگی آسیب و دوره طولانی درمان، کوجو در این فصل به‌هیچ‌وجه قادر به همراهی استقلال نخواهد بود و دوران نقاهتش تا ماه‌های ابتدایی فصل آینده ادامه خواهد داشت. این اتفاق برای مهاجمی که در نیم‌فصل دوم لیگ ازبکستان عملکرد خوبی داشت و سه گل و سه پاس گل برای نفتچی ثبت کرده بود، ضربه‌ای سنگین محسوب می‌شود؛ به‌ویژه برای استقلال که باید برای فصل آینده درباره آینده این بازیکن تصمیم‌گیری کند.

نکته قابل توجه این‌که کوجو دیروز در جشن قهرمانی نفتچی حضور داشت، اما با عصا در مراسم دیده شد؛ تصویری که عمق مصدومیت او را به‌خوبی نشان می‌داد. حضور او در جشن قهرمانی اگرچه همراه با لبخند بود، اما برای استقلال و هوادارانش این پیام را داشت که این مهاجم تا پایان فصل از میادین دور خواهد بود و بازگشت او به مستطیل سبز به فصل آینده موکول شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب