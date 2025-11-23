فوری: مدافع استقلال اخراج شد!

به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال پس از انتشار ویدئویی جنجالی از آرمین سهرابیان، تصمیم به کنار گذاشتن موقت این بازیکن گرفت و او امروز اجازه حضور در تمرینات تیم را پیدا نکرد.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که شامگاه گذشته فیلمی از سهرابیان در فضای مجازی منتشر شد و بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت. باشگاه استقلال بلافاصله این موضوع را بررسی کرد و با تصمیم مدیران، نام این مدافع از فهرست تمرینی امروز خط خورد تا پیش از بازگشت، در کمیته انضباطی توضیحات لازم را ارائه دهد.

فصل جاری برای سهرابیان پیش از این نیز همراه با حاشیه‌های متعدد بود. اشتباه تاثیرگذار او در سوپرجام مقابل تراکتور و سپس حوادث دیدار با الوصل امارات که با انتقادهایی از سوی کادر فنی نیز همراه شد جایگاه این بازیکن را در تیم متزلزل کرده بود. پس از آن مسابقه، او دیگر فرصت حضور در ترکیب اصلی استقلال را به دست نیاورد.

در هفته‌های گذشته نیز شایعاتی درباره احتمال اعزام این بازیکن به خدمت سربازی مطرح شده بود که ابهامات بیشتری درباره آینده حرفه‌ای او به وجود آورد. انتشار ویدیوی جدید، تازه‌ترین چالش در مسیر سهرابیان محسوب می‌شود و وضعیت او را پیچیده‌تر کرده است.

آرمین سهرابیان در واکنش به این اتفاق، در استوری خود اعلام کرده ویدئو مربوط به سال‌های گذشته است و فردی با انگیزه‌های شخصی آن را منتشر کرده، اما این توضیحات تاکنون از شدت واکنش‌ها و حساسیت‌ها کم نکرده است.

باشگاه استقلال اعلام کرده پس از برگزاری جلسه کمیته انضباطی، درباره وضعیت نهایی این بازیکن تصمیم‌گیری خواهد کرد؛ تصمیمی که می‌تواند شامل محرومیت، جریمه یا تداوم کنار گذاشته شدن او از تمرینات باشد.

در شرایطی که استقلال وارد مقطع مهمی از فصل می‌شود، مشخص نیست آینده سهرابیان در این تیم چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد، اما آنچه روشن است اینکه جایگاه او در استقلال بیش از هر زمان دیگری در معرض خطر قرار گرفته است.

