به گزارش ایلنا، تابستان امسال و هم‌زمان با آغاز فصل جدید لیگ برتر ایران، نیم‌فصل دوم لیگ ازبکستان در جریان بود و در همین مقطع جوئل کوجو با قراردادی قرضی از استقلال راهی نفتچی فراغنه شد. مهاجمی که پیش‌تر در فوتبال آسیای میانه خوش درخشیده بود، با هدف تقویت خط حمله نفتچی وارد لیگ ازبکستان شد و خیلی زود توانست جایگاه خود را در ترکیب این تیم تثبیت کند. پیوستن او به نفتچی نتیجه توافق سه‌جانبه‌ای بود که استقلال، بازیکن و باشگاه ازبکستانی روی آن به تفاهم رسیدند؛ انتقالی کوتاه‌مدت که می‌توانست فرصت خوبی برای بازی بیشتر و دیده‌شدن دوباره باشد.

کوجو در نفتچی عملکرد قابل قبولی داشت. او در مجموع یازده مسابقه به میدان رفت و موفق شد سه گل بزند و سه پاس گل نیز به نام خود ثبت کند؛ آماری که برای نیم‌فصل حضور یک مهاجم قرضی در لیگ ازبکستان قابل‌توجه محسوب می‌شود. با این حال، مصدومیت در هفته‌های پایانی او را از سه بازی آخر دور کرد. نفتچی در همین مقطع مسیر قهرمانی را ادامه داد و در نهایت دیروز عنوان قهرمانی لیگ ازبکستان را به دست آورد؛ افتخاری که کوجو اگرچه در هفته‌های پایانی نقشی در زمین نداشت، اما سهمش در طول نیم‌فصل قابل انکار نبود. او حتی روز گذشته با عصا در مراسم قهرمانی حاضر شد که به نظر می‌رسد دوران نقاهت او طولانی خواهد بود.

اکنون با پایان قرارداد قرضی، کوجو باید به استقلال بازگردد؛ اما ماجرا برای او ساده نیست. لیست خارجی‌های استقلال همین حالا تکمیل است و باشگاه تنها در صورت فعال‌شدن سهمیه هشتم بازیکن خارجی می‌تواند گزینه جدیدی را اضافه کند. برنامه‌ای که در صورت تصویب، اولویت باشگاه را به سمت ثبت نام جلال‌الدین ماشاریپوف سوق می‌دهد و این موضوع معادلات مربوط به کوجو را پیچیده‌تر می‌کند. بازگشت او در حالی مطرح است که فضای لیست استقلال بسته و شلوغ به نظر می‌رسد.

در همین حال، باشگاه ازبکستانی نیز بی‌میل به نگه‌داشتن این مهاجم نیست. شنیده‌ها حاکی از آن است که نفتچی از عملکرد کوجو رضایت کامل دارد و تصمیم دارد برای حفظ او وارد مذاکره شود. حالا باید دید ریکاردو ساپینتو درباره آینده این مهاجم چه نظری دارد؛ آیا او را برای نیم‌فصل دوم در جمع آبی‌ها می‌خواهد یا با توجه به شرایط لیست ترجیح می‌دهد ادامه همکاری کوجو و نفتچی را تسهیل کند. آینده این مهاجم غنایی-قرقیزی در استقلال وابسته به تصمیم نهایی کادرفنی و وضعیت سهمیه خارجی باشگاه خواهد بود.

