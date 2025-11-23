خبرگزاری کار ایران
مدال پنجم کاراته با برنز فراهانی/ مجموع مدال های ایران به 20 رسید

حسین تبرته فراهانی در رقابت های کاراته وزن 84+ کیلوگرم بازی های المپیک ناشنوایان صاحب مدال برنز شد.

به گزارش ایلنا، در جریان رقابت‌های کاراته المپیک ناشنوایان توکیو حسین تربته نماینده وزن ۸۴+ کیلوگرم کشورمان در بخش کومیته به مدال برنز دست یافت.

این ملی پوش کاراته در نخستین مبارزه‌ خود به مصاف حریف قدرتمند ونزوئلایی رفت و توانست این دیدار را با پیروزی پشت سر گذاشته و راهی مرحله بعد شود.

تبرته در دومین مبارزه برای رسیدن به فینال رو در روی کاراته‌کای روسیه قرار گرفت اما در این مبارزه با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب شد و برای کسب مدال برنز به جدول شانس مجدد راه یافت.

در رقابت شانس مجدد نماینده لیبی حاضر به مبارزه نشد و بدین ترتیب حسین تبرته بدون برگزاری مسابقه با نتیجه ۸ بر صفر پیروز اعلام شد تا مدال برنز این رقابت‌ها را از آن خود کند.

هدایت تیم ملی کاراته ناشنوایان ایران بر عهده غلامعلی حیدری است و مسعود زارع نیز به عنوان مربی تیم را همراهی می‌کند.

مدال برنز حسین تبرته فراهانی پنجمین مدال کاراته در بازی های المپیک ناشنوایان و بیستمین مدال کاروان ایران است.

بیست‌وپنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شده و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

