بازیکنان غایب استقلال برابر الوصل امارات
تیم فوتبال استقلال در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا ۲، چهارشنبه به مصاف الوصل امارات میرود و چند بازیکن کلیدی این تیم به دلیل مصدومیت و محرومیت در ترکیب حضور نخواهند داشت.
به گزارش ایلنا، روزبه چشمی و موسی جنپو به دلیل مصدومیت قادر به همراهی استقلال در دیدار مقابل الوصل نخواهند بود و علیرضا کوشکی نیز به علت محرومیت انضباطی این مسابقه را از دست میدهد.
استقلال برای صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا، در صورتی که مقابل الوصل حداقل یک امتیاز کسب کند، با برد هر نتیجهای برابر المحرق بحرین میتواند به مرحله بعدی راه یابد. با این حال، در صورت شکست مقابل الوصل، شاگردان ریکاردو ساپینتو برای صعود مجبور خواهند بود آخرین دیدار خود را با اختلاف حداقل دو گل مقابل المحرق بحرین به پیروزی برسند.
این دیدار از اهمیت بالایی برای تیم استقلال برخوردار است و کادر فنی برنامهریزی ویژهای برای غایبان و ترکیب تیم خواهد داشت تا شانس صعود تیم به مرحله حذفی حفظ شود.