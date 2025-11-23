خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازیکنان غایب استقلال برابر الوصل امارات

بازیکنان غایب استقلال برابر الوصل امارات
کد خبر : 1717938
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال استقلال در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا ۲، چهارشنبه به مصاف الوصل امارات می‌رود و چند بازیکن کلیدی این تیم به دلیل مصدومیت و محرومیت در ترکیب حضور نخواهند داشت.

به گزارش ایلنا،  روزبه چشمی و موسی جنپو به دلیل مصدومیت قادر به همراهی استقلال در دیدار مقابل الوصل نخواهند بود و علیرضا کوشکی نیز به علت محرومیت انضباطی این مسابقه را از دست می‌دهد.

استقلال برای صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا، در صورتی که مقابل الوصل حداقل یک امتیاز کسب کند، با برد هر نتیجه‌ای برابر المحرق بحرین می‌تواند به مرحله بعدی راه یابد. با این حال، در صورت شکست مقابل الوصل، شاگردان ریکاردو ساپینتو برای صعود مجبور خواهند بود آخرین دیدار خود را با اختلاف حداقل دو گل مقابل المحرق بحرین به پیروزی برسند.

این دیدار از اهمیت بالایی برای تیم استقلال برخوردار است و کادر فنی برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای غایبان و ترکیب تیم خواهد داشت تا شانس صعود تیم به مرحله حذفی حفظ شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب