زمان برگزاری مرحله بعدی جام حذفی فوتبال
مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال برگزار شد و تنها دیدار بین تراکتور و پرسپولیس به تعویق افتاد.
به گزارش ایلنا، در ادامه رقابتهای جام حذفی فوتبال، مرحله یک شانزدهم نهایی برگزار شد و اکثر تیمها به مصاف یکدیگر رفتند. با این حال، دیدار حساس تراکتور و پرسپولیس به دلایلی عقب افتاد و زمان جدید برگزاری آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
قرعهکشی مرحله یک هشتم نهایی قرار است در پایان این هفته انجام شود تا تیمها حریفان خود را بشناسند. رقابتهای این مرحله نیز اواخر آذر ماه برگزار خواهد شد و علاقهمندان منتظر دیدارهای هیجانانگیز خواهند بود.