کسب هفدهمین مدال کاروان ایران با نایب قهرمانی مژده مردانی

عنوان نایب قهرمانی رقابت های کاتا انفرادی بازی های المپیک ناشنوایان در بخش بانوان به مژده مردانی اختصاص یافت.

به گزارش ایلنا، در ادامه مسابقات کاراته بازی های المپیک ناشنوایان که در توکیو جریان دارد، امروز (یکشنبه ۲ آذر) فینال کاتا انفرادی بانوان میان مژده مردانی و حریفی از جمهوری چک برگزار شد. در این رقابت، مردانی با کسب امتیاز ۳۸.۹ صاحب مدال نقره شد.‌

مردانی در دور نخست با اجرای قدرتمند و کسب امتیاز ۳۸.۵ به جمع چهار ورزشکار برتر راه یافت. او در مرحله بعدی نیز امتیاز ۳۹.۷ را به ثبت رساند و فینالیست شد.

پیش از این پژمان گلچهره هم در کاتا انفرادی مردان نایب قهرمان شده بود.

فرحناز ارباب (سرمربی) در کنار شادی جعفرزاده (مربی) هدایت ملی پوشان کاراته بانوان را در توکیو بر عهده دارند.

مدال نقره مژده مردانی دومین مدال کاراته و هفدهمین مدال کاروان ایران در بازی های المپیک به حساب می آید.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

