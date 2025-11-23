خبرگزاری کار ایران
آغاز مدال آوری روز هشتم با کاراته

رقابت های کاتا انفرادی بازی های المپیک ناشنوایان با نایب قهرمانی پژمان گلچهره دلخانی به پایان رسید.

به گزارش ایلنا، فینال مسابقات کاتا بازی های المپیک ناشنوایان امروز (یکشنبه ۲ آذر) و در جریان هشتمین روز این بازی ها در توکیو برگزار شد. در این مبارزه پژمان گلچهره برابر حریف ژاپنی خود قرار گرفت و با کسب امتیاز ۳۹.۲ عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد.

پژمان گلچهره دلخانی در شرایطی فینالیست شد که در پایان دور نخست با کسب امتیاز ۳۷.۶ در میان چهار ورزشکار برتر قرار گرفت. گلچهره در دومین مرحله هم با نمایشی قابل توجه ۳۸.۹ امتیاز به دست آورد و راهی مرحله نهایی شد.

مسعود زارع هدایت ملی پوشان کاراته مردان را در بازی های المپیک ناشنوایان بر عهده دارد.

مدال نقره پژمان گلچهره، اولین مدال کاراته و شانزدهمین مدال کاروان ایران در بازی های المپیک ناشنوایان به حساب می آید.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

