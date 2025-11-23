به گزارش ایلنا، اولی هوینس، رئیس افتخاری و چهره بانفوذ بایرن مونیخ، در یک مراسم خیریه با تمجید از عملکرد هری کین، اعلام کرد که مهاجم انگلیسی در کنار بزرگ‌ترین نام‌های تاریخ این باشگاه قرار می‌گیرد.

او در پاسخ به پرسشی درباره جایگاه کاپیتان تیم ملی انگلیس در میان برترین مهاجمان بایرن گفت: «البته ما پیش از این هم ستاره‌های واقعی داشتیم؛ مثل گرد مولر، جیووانی البر و البته روبرت لواندوفسکی. اما هری کین کاملاً هم‌سطح آن‌هاست و تفاوت زیادی نمی‌بینم.»

هوینس با وجود این تمجیدها، همچنان گرد مولر را یک گام بالاتر دانست و تأکید کرد اسطوره بایرن با قهرمانی جهان و تعداد بالای افتخارات، جایگاهی متمایز دارد. او افزود: «آنچه هری کین در این چند ماه، یا تقریباً یک سال یا دو سال اخیر انجام داده، واقعاً در سطح فوق‌العاده‌ای بوده است.»

رئیس افتخاری بایرن همچنین از نقش چندوجهی کین تمجید کرد و گفت بیش از گذشته از این موضوع لذت می‌برد که مهاجم انگلیسی فقط یک شماره ۹ کلاسیک نیست، بلکه در نقش بازی‌ساز هم درخشیده و دارای شخصیت ویژه‌ای است.

هوینس در ادامه با ابراز رضایت از عملکرد تیم وینسنت کمپانی که صدرنشین بوندس‌لیگا و لیگ قهرمانان است، گفت: «به وینسنت گفتم قبلاً در دقیقه ۸۰ دعا می‌کردیم بازی زودتر تمام شود، اما حالا در دقیقه ۸۰ آرزو می‌کنیم کاش بیشتر ادامه پیدا کند؛ تماشای تیم فوق‌العاده لذت‌بخش است.»

