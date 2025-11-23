بازگشت پل پوگبا به میدان پس از ۸۱۱ روز غیبت

به گزارش ایلنا، پوگبا در هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ فرانسه، در دیدار تیمش برابر رن در ورزشگاه روازون پارک، از دقیقه ۸۵ وارد زمین شد و اولین حضور رسمی خود را پس از آخرین بازی‌اش در سوم سپتامبر ۲۰۲۳ تجربه کرد. غیبت طولانی او به دلیل محرومیت ناشی از اتهام دوپینگ بود که پس از بررسی‌های بعدی، این اتهام از او رفع شد و اجازه بازگشت به فوتبال پیدا کرد.

بازگشت پوگبا با وجود شرایط دشوار تیم موناکو رخ داد؛ تیمی که در این دیدار با نتیجه چهار بر یک شکست خورد. با این حال، ورود ستاره فرانسوی با استقبال پرشور هواداران همراه شد و توجه رسانه‌ها و طرفداران را به خود جلب کرد. حضور او امیدواری برای بازگشت به روزهای درخشان و افزایش هماهنگی تیمی موناکو ایجاد کرده است.

