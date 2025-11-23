خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پایان شایعات در مورد مدافع استقلال (عکس)

پایان شایعات در مورد مدافع استقلال (عکس)
کد خبر : 1717865
لینک کوتاه کپی شد.

عارف آقاسی در تمرین استقلال حضور پیدا کرد تا به شایعات پایان بدهد.

به گزارش ایلنا، عارف آقاسی مدافع میانی استقلال که نامش از فهرست دیدار برابر پادیاب خط خورده بود، امروز در تمرین این تیم حاضر شد و همراه سایر بازیکنان به انجام برنامه‌های تیمی پرداخت؛ موضوعی که عملاً به شایعات اخیر درباره احتمال قهر او از جمع آبی‌پوشان پایان داد.

آقاسی در هفته‌های ابتدایی لیگ با حواشی و افت عملکردی روبه‌رو شد و سپس جای خود را در ترکیب اصلی از دست داد. با وجود تلاش او برای بازگشت، هنوز ریکاردو ساپینتو رضایت لازم را برای استفاده دوباره از این مدافع در ترکیب اصلی نشان نداده است و دست به زوج خط دفاعی‌اش نزده است، با این حال آقاسی فرصت دارد تا تا پایان نیم‌فصل شرایط خود را تغییر داده و بار دیگر جایگاهش را در قلب خط دفاعی پس بگیرد.

در حالی که مدافعان اصلی استقلال امروز به ریکاوری پرداختند، آقاسی تمرینات سنگین‌تری را پشت سر گذاشت تا آمادگی خود را برای حضور در بازی‌های آینده حفظ کند. او امیدوار است در هفته‌های پیش‌رو از سوی ساپینتو مورد اعتماد قرار گیرد و دوباره در مسابقات رسمی به میدان برود و از شرایطی که برایش ایجاد شده است خارج شود! 

استقلال در ادامه رقابت‌ها باید برابر الوصل به میدان برود؛ دیداری که بعید است تغییر خاصی در ساختار دفاعی آبی‌پوشان ایجاد شود. به نظر می‌رسد ساپینتو همچنان به زوج آشورماتوف و فلاح در خط دفاعی اعتماد دارد و این ترکیب در مسابقه حساس پیش‌رو نیز به کار گرفته خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب