پایان شایعات در مورد مدافع استقلال (عکس)

به گزارش ایلنا، عارف آقاسی مدافع میانی استقلال که نامش از فهرست دیدار برابر پادیاب خط خورده بود، امروز در تمرین این تیم حاضر شد و همراه سایر بازیکنان به انجام برنامه‌های تیمی پرداخت؛ موضوعی که عملاً به شایعات اخیر درباره احتمال قهر او از جمع آبی‌پوشان پایان داد.

آقاسی در هفته‌های ابتدایی لیگ با حواشی و افت عملکردی روبه‌رو شد و سپس جای خود را در ترکیب اصلی از دست داد. با وجود تلاش او برای بازگشت، هنوز ریکاردو ساپینتو رضایت لازم را برای استفاده دوباره از این مدافع در ترکیب اصلی نشان نداده است و دست به زوج خط دفاعی‌اش نزده است، با این حال آقاسی فرصت دارد تا تا پایان نیم‌فصل شرایط خود را تغییر داده و بار دیگر جایگاهش را در قلب خط دفاعی پس بگیرد.

در حالی که مدافعان اصلی استقلال امروز به ریکاوری پرداختند، آقاسی تمرینات سنگین‌تری را پشت سر گذاشت تا آمادگی خود را برای حضور در بازی‌های آینده حفظ کند. او امیدوار است در هفته‌های پیش‌رو از سوی ساپینتو مورد اعتماد قرار گیرد و دوباره در مسابقات رسمی به میدان برود و از شرایطی که برایش ایجاد شده است خارج شود!

استقلال در ادامه رقابت‌ها باید برابر الوصل به میدان برود؛ دیداری که بعید است تغییر خاصی در ساختار دفاعی آبی‌پوشان ایجاد شود. به نظر می‌رسد ساپینتو همچنان به زوج آشورماتوف و فلاح در خط دفاعی اعتماد دارد و این ترکیب در مسابقه حساس پیش‌رو نیز به کار گرفته خواهد شد.

