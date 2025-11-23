خبرگزاری کار ایران
آخرین تمرین استقلال قبل از بازی آسیایی در کمپ ناصر حجازی

تیم فوتبال استقلال پیش از دیدار حساس خود مقابل الوصل امارات در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا ۲، تمرینات آماده‌سازی خود را در کمپ زنده‌یاد ناصر حجازی پیگیری می‌کند تا با آمادگی کامل در زمین حاضر شود.

به گزارش ایلنا،  آبی‌پوشان روز سه‌شنبه از ساعت ۱۷ آخرین جلسه تمرینی خود پیش از مسابقه مقابل الوصل را در کمپ زنده‌یاد ناصر حجازی برگزار خواهند کرد. این تمرینات بخشی از برنامه آماده‌سازی تیم برای حضور در دیدار چهارشنبه است.

استقلالی‌ها امیدوارند با کسب حداقل تساوی مقابل الوصل و پیروزی در دیدار بعدی برابر المحرق بحرین، صعود خود به مرحله بعدی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا را قطعی کنند. کادر فنی تیم نیز تمرکز ویژه‌ای بر هماهنگی خط دفاع و برنامه‌های تاکتیکی برای این دیدار حساس دارد.

با ادامه این روند آماده‌سازی، استقلال امیدوار است با عملکردی مقتدرانه مقابل حریف اماراتی، جایگاه خود در جدول گروه تثبیت شود و شانس صعود به مرحله حذفی افزایش یابد.

 

