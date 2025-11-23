مجری معروف از جام حذفی کنار رفت

به گزارش ایلنا، پیروزی ۲-۱ خیبر خرم‌آباد مقابل آکادمی کیا، یک دوئل جذاب روی نیمکت‌ها را نیز رقم زد؛ جایی که مهدی توتونچی، مجری برنامه شب‌های فوتبالی و سرمربی کیا، مقابل سیدمهدی رحمتی قرار گرفت ؛ حضور او روی نیمکت تیم تهرانی در این مرحله حساس، توجه زیادی را به خود جلب کرد.

جالب اینکه توتونچی تنها چند ساعت پیش از مسابقه، اجرای زنده برنامه تلویزیونی‌اش را پشت سر گذاشته بود و سپس راهی آبادان شد تا در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی هدایت تیمش را برعهده بگیرد. این تغییر سریع از استودیو به کنار خط، یکی از نکات قابل توجه این مسابقه بود.

با این حال شکست ۲-۱ باعث شد آکادمی کیا از دور رقابت‌ها کنار برود و کار توتونچی در این فصل از رقابت‌های جام حذفی خیلی زود به پایان برسد. آنها در دور قبل موفق شده بودند آریو اسلامشهرِ لیگ یکی را شکست دهند، اما برابر خیبر نتوانستند روند خود را ادامه دهند.

این نتیجه در حالی رقم خورد که توتونچی طی سال‌های اخیر در رده‌های پایه عملکرد رو‌به‌رشدی داشته و فصل گذشته همراه امیدهای سایپا به قهرمانی رسیده بود تا این موفقیت، او را به نیمکت تیم بزرگسالان آکادمی کیا برساند. هرچند دیدار امروز پایان خوشی برای او نداشت، اما توتونچی امیدوار است تیم جوانش در ادامه فصل مسیر صعود به لیگ یک را دنبال کند.

