خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مجری معروف از جام حذفی کنار رفت

مجری معروف از جام حذفی کنار رفت
کد خبر : 1717858
لینک کوتاه کپی شد.

تیم مهدی توتونچی در بازی جام حذفی مقابل خیبر حذف شد.

به گزارش ایلنا، پیروزی ۲-۱ خیبر خرم‌آباد مقابل آکادمی کیا، یک دوئل جذاب روی نیمکت‌ها را نیز رقم زد؛ جایی که مهدی توتونچی، مجری برنامه شب‌های فوتبالی و سرمربی کیا، مقابل سیدمهدی رحمتی قرار گرفت ؛ حضور او روی نیمکت تیم تهرانی در این مرحله حساس، توجه زیادی را به خود جلب کرد.

جالب اینکه توتونچی تنها چند ساعت پیش از مسابقه، اجرای زنده برنامه تلویزیونی‌اش را پشت سر گذاشته بود و سپس راهی آبادان شد تا در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی هدایت تیمش را برعهده بگیرد. این تغییر سریع از استودیو به کنار خط، یکی از نکات قابل توجه این مسابقه بود.

با این حال شکست ۲-۱ باعث شد آکادمی کیا از دور رقابت‌ها کنار برود و کار توتونچی در این فصل از رقابت‌های جام حذفی خیلی زود به پایان برسد. آنها در دور قبل موفق شده بودند آریو اسلامشهرِ لیگ یکی را شکست دهند، اما برابر خیبر نتوانستند روند خود را ادامه دهند.

این نتیجه در حالی رقم خورد که توتونچی طی سال‌های اخیر در رده‌های پایه عملکرد رو‌به‌رشدی داشته و فصل گذشته همراه امیدهای سایپا به قهرمانی رسیده بود تا این موفقیت، او را به نیمکت تیم بزرگسالان آکادمی کیا برساند. هرچند دیدار امروز پایان خوشی برای او نداشت، اما توتونچی امیدوار است تیم جوانش در ادامه فصل مسیر صعود به لیگ یک را دنبال کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب