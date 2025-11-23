هر ۹۹ دقیقه یک گل و نجات آبیها در جام حذفی؛
اثرگذاری باورنکردنی آسانی برای استقلال
یاسر آسانی با دو گل سرنوشتساز، استقلال را از خطر حذف نجات داد و دوباره به مهمترین چهره آبیها تبدیل شد.
به گزارش ایلنا،ر تیم فوتبال استقلال در اولین گام از رقابتهای جام حذفی، در شرایطی سخت و دور از انتظار مقابل پادیاب قرار گرفت.
مسابقهای که تا دقایق پایانی بوی غافلگیری میداد و مدافع عنوان قهرمانی در آستانه خداحافظی زودهنگام از این رقابتها بود. اما در شبی که استقلال ثبات همیشگی را نداشت، یاسر آسانی نقش اصلی را بر عهده گرفت و با دو گل تأثیرگذار، سرنوشت بازی را به سود آبیپوشان تغییر داد.
آسانی که بهواسطه پرداخت مبلغ قابل توجه رضایتنامه توسط باشگاه از ابتدای فصل به جمع آبیها اضافه شد، بار دیگر نشان داد چرا استقلال روی او حساب ویژهای باز کرده است. این وینگر آلبانیایی با درخشش چند هفته اخیر، اکنون به مهره کلیدی و نقطه اتکای تیم تبدیل شده است.
میانگین یک اثرگذاری در هر ۹۹ دقیقه
آمارهای ثبتشده از آسانی نشان میدهد او در فصل جدید به فرم ایدهآلی رسیده است.
این بازیکن در ۱۳ مسابقه برای استقلال موفق شده ۸ گل به ثمر برساند و ۲ پاس گل نیز ثبت کند. او در مجموع ۹۹۱ دقیقه در میدان بوده و به همین دلیل میانگین اثرگذاریاش به هر ۹۹ دقیقه یک گل یا پاس گل میرسد. آماری کمسابقه برای یک بازیکن کناری در لیگ ایران.
عملکرد آسانی در لیگ و جام حذفی موجب شده او در صدر جدول بازیکنان مؤثر استقلال قرار بگیرد و نقشی فراتر از یک وینگر سنتی ایفا کند؛ نقشی ترکیبی بین سازندگی، گلسازی و نهایتاً تمامکنندگی.
مقایسه با ستارگان خارجی گذشته استقلال
در بررسی عملکرد بهترین خارجیهای سالهای اخیر استقلال، آسانی در کنار نامهای بزرگی قرار گرفته است.
شیخ دیاباته در شروع حضورش روی ۱۲ گل تأثیر داشت و مامه تیام در ۱۳ مسابقه نخست ۱۳ بار برای استقلال مؤثر واقع شد. آسانی نیز با ۱۰ اثرگذاری مستقیم، توانسته در جمع سه شروع موفق خارجیهای استقلال قرار بگیرد، نکتهای که اهمیت بیشتری پیدا میکند، زیرا او در پست مهاجم بازی نمیکند و وظیفه اصلیاش ایجاد موقعیت است.
با توجه به اینکه استقلال تا پایان فصل حداقل ۲۴ دیدار دیگر در پیش دارد، ادامه همین روند میتواند آسانی را در مسیر عبور از رکورد ۱۹ گل فصل طلایی دیاباته قرار دهد و احتمال ثبت رکورد تازهای برای بهترین گلزن خارجی یک فصل را افزایش دهد.
ستاره تعیینکننده در لحظات کلیدی
فرم خوب آسانی محدود به بازیهای آسان یا جریانهای بدون فشار نیست. او در دیدارهای مهم و در شرایطی که استقلال تحت فشار قرار میگیرد، توانسته تأثیرگذاری قابل توجهی داشته باشد. ویژگیای که او را از بسیاری از بازیکنان خارجی سالهای اخیر متمایز میکند.
گلهای او مقابل پادیاب بار دیگر نقشی را برجسته کرد که طی چند هفته گذشته دیده میشود: بازیکنی که میتواند نتیجه را تغییر دهد.
در شرایطی که استقلال هنوز به دنبال رسیدن به ثبات تاکتیکی و ساختاری در این فصل است، یاسر آسانی به مهمترین تکیهگاه تیم و یکی از آمادهترین بازیکنان لیگ تبدیل شده است.
ادامه این روند میتواند او را به یکی از ارزشمندترین خارجیهای دهه اخیر استقلال تبدیل کند و نامش را در جمع تاریخسازهای باشگاه قرار دهد.