پاری سن ژرمن 3 - 0 لوآور؛ پیروزی قاطع در خانه
تیم فوتبال پاریسنژرمن در دیداری خانگی به پیروزی رسید.
به گزارش ایلنا، در ادامه رقابتهای هفته سیزدهم لیگ دسته اول فرانسه موسوم به لوشامپیونه و از ساعت 23:35 شب گذشته (شنبه) تیم فوتبال پاریسنژرمن در ورزشگاه خانگی خود، پارک دوپرنس میزبان لوآور بود و موفق شد میهمان خود را با نتیجه قاطع 3 بر صفر شکست دهد.
لی کانگاین (29)، ژوائو نوس (65) و بردلی بارکولا (89) برای پاریسیها در این دیدار گلزنی کردند.
در دیگر بازیهای برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:
لانس یک - استراسبورگ صفر
رن 4 - موناکو یک