خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پاری سن ژرمن 3 - 0 لوآور؛ پیروزی قاطع در خانه

پاری سن ژرمن 3 - 0 لوآور؛ پیروزی قاطع در خانه
کد خبر : 1717787
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال پاری‌سن‌ژرمن در دیداری خانگی به پیروزی رسید.

به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت‌های هفته سیزدهم لیگ دسته اول فرانسه موسوم به لوشامپیونه و از ساعت 23:35 شب گذشته (شنبه) تیم فوتبال پاری‌سن‌ژرمن در ورزشگاه خانگی خود، پارک دوپرنس میزبان لوآور بود و موفق شد میهمان خود را با نتیجه قاطع 3 بر صفر شکست دهد.

لی کانگ‌این (29)، ژوائو نوس (65) و بردلی بارکولا (89) برای پاریسی‌ها در این دیدار گلزنی کردند.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

لانس یک -  استراسبورگ صفر

رن 4 - موناکو یک

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب