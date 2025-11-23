پاری سن ژرمن 3 - 0 لوآور؛ پیروزی قاطع در خانه

به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت‌های هفته سیزدهم لیگ دسته اول فرانسه موسوم به لوشامپیونه و از ساعت 23:35 شب گذشته (شنبه) تیم فوتبال پاری‌سن‌ژرمن در ورزشگاه خانگی خود، پارک دوپرنس میزبان لوآور بود و موفق شد میهمان خود را با نتیجه قاطع 3 بر صفر شکست دهد.

لی کانگ‌این (29)، ژوائو نوس (65) و بردلی بارکولا (89) برای پاریسی‌ها در این دیدار گلزنی کردند.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

لانس یک - استراسبورگ صفر

رن 4 - موناکو یک

