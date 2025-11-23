سهرابیان: معذرت میخواهم، برای قدیم است!
واکنش مدافع استقلال به انتشار تصاویر جنجالیاش در حین مصرف مشروبات الکلی (عکس)
انتشار ویدئویی جنجالی از آرمین سهرابیان که او را در حین مصرف مشروبات الکی نشان میدهد، حواشی زیادی را شکل داد.
به گزارش ایلنا، از ساعاتی پیش یک ویدئوی شخصی و جنجالی از آرمین سهرابیان مدافع استقلال در فضای مجازی منتشر شده که با واکنشهای زیادی همراه شده است.
در این ویدئو چند ثانیهای مدافع استقلال در حال مصرف مشروبات الکلی مشاهده میشود و به سرعت نیز در فضای مجازی وایرال شده و جنجالی شده است.
با این حال ساعاتی بعد از انتشار این ویدئو، آرمین سهرابیان با انتشار پستی در صفحه شخصی خود به این موضوع واکنش نشان داد و البته ضمن عذرخواهی از هواداران استقلال، مدعی شد که این ویدئو قدیمی است!
به نظر می رسد کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال به زودی به این ماجرا ورود کرده و اقدام تندی علیه مدافع استقلال صورت دهد. سهرابیان پیش از این نیز به واسطه نمایان کردن خالکوبیهای خود با محرومیت مقطعی مواجه شده بود.