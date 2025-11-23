به گزارش ایلنا، از ساعاتی پیش یک ویدئوی شخصی و جنجالی از آرمین سهرابیان مدافع استقلال در فضای مجازی منتشر شده که با واکنش‌های زیادی همراه شده است.

در این ویدئو چند ثانیه‌ای مدافع استقلال در حال مصرف مشروبات الکلی مشاهده می‌شود و به سرعت نیز در فضای مجازی وایرال شده و جنجالی شده است.

با این حال ساعاتی بعد از انتشار این ویدئو، آرمین سهرابیان با انتشار پستی در صفحه شخصی خود به این موضوع واکنش نشان داد و البته ضمن عذرخواهی از هواداران استقلال، مدعی شد که این ویدئو قدیمی است!

به نظر می رسد کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال به زودی به این ماجرا ورود کرده و اقدام تندی علیه مدافع استقلال صورت دهد. سهرابیان پیش از این نیز به واسطه نمایان کردن خالکوبی‌های خود با محرومیت مقطعی مواجه شده بود.

