خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سهرابیان: معذرت می‌خواهم، برای قدیم است!

واکنش مدافع استقلال به انتشار تصاویر جنجالی‌اش در حین مصرف مشروبات الکلی (عکس)

واکنش مدافع استقلال به انتشار تصاویر جنجالی‌اش در حین مصرف مشروبات الکلی (عکس)
کد خبر : 1717786
لینک کوتاه کپی شد.

انتشار ویدئویی جنجالی از آرمین سهرابیان که او را در حین مصرف مشروبات الکی نشان می‌دهد، حواشی زیادی را شکل داد.

به گزارش ایلنا، از ساعاتی پیش یک ویدئوی شخصی و جنجالی از آرمین سهرابیان مدافع استقلال در فضای مجازی منتشر شده که با واکنش‌های زیادی همراه شده است. 

در این ویدئو چند ثانیه‌ای مدافع استقلال در حال مصرف مشروبات الکلی مشاهده می‌شود و به سرعت نیز در فضای مجازی وایرال شده و جنجالی شده است. 

با این حال ساعاتی بعد از انتشار این ویدئو، آرمین سهرابیان با انتشار پستی در صفحه شخصی خود به این موضوع واکنش نشان داد و البته ضمن عذرخواهی از هواداران استقلال، مدعی شد که این ویدئو قدیمی است!

به نظر می رسد کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال به زودی به این ماجرا ورود کرده و اقدام تندی علیه مدافع استقلال صورت دهد. سهرابیان پیش از این نیز به واسطه نمایان کردن خالکوبی‌های خود با محرومیت مقطعی مواجه شده بود.

واکنش مدافع استقلال به انتشار تصاویر جنجالی‌اش در حین مصرف مشروبات الکلی (عکس)

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب