امضای آشنای گلزن ایرانی در آتن

به گزارش ایلنا، مهدی طارمی با دو گل دیدنی، جریان بازی را در دقایق پایانی تغییر داد و یکی از مؤثرترین نمایش‌های فصل خود را به ثبت رساند.

گل اول؛ غریزه ناب یک گلزن

طارمی که تنها ۱۴ دقیقه از ورودش به زمین می‌گذشت، در ازدحام محوطه جریمه منتظر همان توپی بود که شب او را پرستاره می‌کرد

ضربه اولیه هم‌تیمی‌اش توسط گلر آترومیتوس برگشت داده شد، اما طارمی مثل یک شکارچی باتجربه، با قدم‌گیری سریع و واکنش به‌موقع، توپ سرگردان را با یک ضربه دقیق و کم‌ارتفاع به گوشه دروازه فرستاد.

نه نیاز به کنترل اضافه و نه مکث، فقط یک تصمیم سریع و یک تمام‌کنندگی مطمئن. همان چیزی که از یک مهاجم بین‌المللی انتظار می‌رود.

این گل نه‌تنها اختلاف را دو برابر کرد، بلکه المپیاکوس را از فشار دقایق پایانی نجات داد و عملاً بازی را قفل کرد.

گل دوم؛ اجرای کامل یک مهاجم مدرن

طارمی در وقت‌های اضافه یکی از کلاسیک‌ترین گل‌های دوران حرفه‌ای‌اش را به ثمر رساند. گلی که ترکیبی از هوش، جای‌گیری و ضربه‌زنی آرام اما کشنده بود.

روی پاس عمقی و دقیق رومن یارمچوک، طارمی با یک دویدن زاویه‌دار، مدافع مستقیمش را پشت سر گذاشت و وارد محوطه شد.

او با یک نگاه کوتاه به گلر، آرام‌ترین و هوشمندانه‌ترین تصمیم ممکن را گرفت:

ضربه‌ای بغل‌پایی، کاملاً مطمئن، خوابیده به گوشه دور دروازه.

این ضربه همان امضای طلایی مهدی طارمی بود: آرام، دقیق، و بی‌نقص. مهاجمی که برای گل زدن نیاز به قدرت ندارد و به هوش فوتبال و لمس نهایی‌اش تکیه می‌کند.

شب طارمی و پیام واضح به لیگ یونان و حتی تیم ملی

طارمی ظرف کمتر از نیم‌ساعت:

۲ گل زد

جریان مسابقه را تغییر داد

و نشان داد هنوز همان مهاجم آماده و خطرناک پرتغال و اروپا است.

انتهای پیام/