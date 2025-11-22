خبرگزاری کار ایران
اولین واکنش آریا شفیع‌دوست به پارگی رباط صلیبی

آریا شفیع‌دوست، بازیکن جوان و آینده‌دار سپاهان، در اردوی تیم امید ایران مصدوم شد و رباط صلیبی پایش پاره شد تا ادامه فصل را از دست بدهد.

به گزارش ایلنا،   آریا شفیع‌دوست، پدیده جوان تیم فوتبال سپاهان که در لیگ بیست‌وپنجم با اعتماد ویژه محرم نویدکیا به ترکیب اصلی طلایی‌پوشان راه یافته بود، در جریان تمرینات تیم امید ایران دچار مصدومیت شد. بررسی‌های پزشکی نشان داد این بازیکن از ناحیه رباط صلیبی پاره شده و برای مدتی طولانی قادر به همراهی تیم نخواهد بود.

این اتفاق که بسیاری او را یکی از استعدادهای نسل جدید سپاهان می‌دانستند، موجی از همدردی میان هواداران و هم‌تیمی‌های او ایجاد کرد. با این حال، شفیع‌دوست در پیام احساسی خود در شبکه‌های اجتماعی نشان داد که روحیه خود را حفظ کرده و به بازگشت امیدوار است.

او در این پیام نوشت:
زمین خوردن فقط برای کسی ترسناکه که مطمئن نباشه قراره برگرده… این زخم نیومد که بمونه؛ اومد که بسازه، یک منِ بهتر و قوی‌تر. اراده و روح من همیشه در مسیر بهترین شدن باقی می‌مونه به لطف و خواست خدا. ممنون از همه بابت لطف بی‌کرانشون به بنده. خیلی زود همدیگه رو می‌بینیم.

سپاهان در بیانیه‌ای اعلام کرد روند درمان شفیع‌دوست تحت نظارت دقیق تیم پزشکی باشگاه دنبال خواهد شد و این بازیکن با پشتکار می‌تواند مسیر بازگشت به میادین را با موفقیت طی کند. هواداران نیز با انتشار پیام‌های حمایتی، برای بازگشت هرچه سریع‌تر این ستاره جوان ابراز امیدواری کردند.

