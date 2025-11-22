یکشانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال ایران؛
صعود فولاد با هتتریک انصاری و حذف ذوبآهن توسط چادرملو
مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال ایران امروز با برگزاری هشت دیدار پیگیری شد و در پایان، تیمهای گلگهر، هوادار، مس رفسنجان، چادرملو، پیکان، خیبر و ملوان به جمع صعودکنندگان اضافه شدند. دیدار تراکتور و پرسپولیس نیز به زمان دیگری موکول شد.
به گزارش ایلنا، مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال ایران امروز با برگزاری هشت دیدار ادامه یافت. پیش از این، نفت و گاز گچساران، فولاد هرمزگان، سایپا، سپاهان، مس شهر بابک، استقلال و شمس آذر موفق به صعود به مرحله یک هشتم نهایی شده بودند.
در مسابقات امروز، گلگهر سیرجان با نتیجه ۱ بر صفر شناورسازی قشم را شکست داد و راهی مرحله بعد شد. هوادار نیز میزبان برق شیراز بود و با برتری ۳ بر یک به جمع صعودکنندگان پیوست.
مس رفسنجان با نتیجه ۱ بر صفر داماش گیلان را شکست داد و چادرملوی اردکان با گل دقیقه ۹۳ علی خدادادی توانست ذوبآهن را از پیش رو بردارد. پیکان نیز با برتری ۲ بر صفر برابر شهرداری نوشهر به مرحله یک هشتم نهایی رسید.
خیبر خرمآباد با نتیجه ۲ بر ۱ آکادمی کیا را از پیش رو برداشت و در دیدار آلومینیوم و ملوان، پس از تساوی ۱-۱ در وقت قانونی و وقتهای اضافه، ملوان در ضربات پنالتی ۴ بر ۲ به برتری رسید.
در آخرین دیدار روز شنبه، استقلال خوزستان میزبان فولاد بود که این دیدار با شکست ۳ بر صفر آبیپوشان خوزستانی به پایان رسید؛ هر سه گل توسط ساسان انصاری به ثمر رسید.
دیدار تراکتور و پرسپولیس به زمان نامعلومی موکول شده است و تکمیل مرحله یکشانزدهم نهایی به تعویق افتاده است.
نتایج کامل بازیهای امروز
گلگهر ۱ - ۰ شناورسازی قشم
هوادار ۳ - ۱ برق شیراز
مس رفسنجان ۱ - ۰ داماش گیلان
چادرملو ۱ - ۰ ذوبآهن
پیکان ۲ - ۰ شهرداری نوشهر
خیبر خرمآباد ۲ - ۱ آکادمی کیا
ملوان ۱ (۴) - ۱ (۲) آلومینیوم
استقلال خوزستان ۰ - ۳ فولاد
نتایج دیدارهای پنجشنبه و جمعه:
پنجشنبه: بعثت کرمانشاه ۰ - ۱ نفت و گاز گچساران | فولاد هرمزگان ۲ - ۰ چوکا | سایپا ۰ (۴) - (۳) ۰ نساجی
جمعه: مس کرمان ۰ - ۱ سپاهان | مس شهر بابک ۰ (۵) - (۳) ۰ فجر سپاسی | استقلال ۲ - ۱ پادیاب خلخال | شمس آذر ۳ - ۲ نیروی زمینی
با این نتایج، تاکنون ۱۵ تیم برای صعود به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی قطعی شدهاند.