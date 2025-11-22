به گزارش ایلنا، مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال ایران امروز با برگزاری هشت دیدار ادامه یافت. پیش از این، نفت و گاز گچساران، فولاد هرمزگان، سایپا، سپاهان، مس شهر بابک، استقلال و شمس آذر موفق به صعود به مرحله یک هشتم نهایی شده بودند.

در مسابقات امروز، گل‌گهر سیرجان با نتیجه ۱ بر صفر شناورسازی قشم را شکست داد و راهی مرحله بعد شد. هوادار نیز میزبان برق شیراز بود و با برتری ۳ بر یک به جمع صعودکنندگان پیوست.

مس رفسنجان با نتیجه ۱ بر صفر داماش گیلان را شکست داد و چادرملوی اردکان با گل دقیقه ۹۳ علی خدادادی توانست ذوب‌آهن را از پیش رو بردارد. پیکان نیز با برتری ۲ بر صفر برابر شهرداری نوشهر به مرحله یک هشتم نهایی رسید.

خیبر خرم‌آباد با نتیجه ۲ بر ۱ آکادمی کیا را از پیش رو برداشت و در دیدار آلومینیوم و ملوان، پس از تساوی ۱-۱ در وقت قانونی و وقت‌های اضافه، ملوان در ضربات پنالتی ۴ بر ۲ به برتری رسید.

در آخرین دیدار روز شنبه، استقلال خوزستان میزبان فولاد بود که این دیدار با شکست ۳ بر صفر آبی‌پوشان خوزستانی به پایان رسید؛ هر سه گل توسط ساسان انصاری به ثمر رسید.

دیدار تراکتور و پرسپولیس به زمان نامعلومی موکول شده است و تکمیل مرحله یک‌شانزدهم نهایی به تعویق افتاده است.

نتایج کامل بازی‌های امروز

گل‌گهر ۱ - ۰ شناورسازی قشم

هوادار ۳ - ۱ برق شیراز

مس رفسنجان ۱ - ۰ داماش گیلان

چادرملو ۱ - ۰ ذوب‌آهن

پیکان ۲ - ۰ شهرداری نوشهر

خیبر خرم‌آباد ۲ - ۱ آکادمی کیا

ملوان ۱ (۴) - ۱ (۲) آلومینیوم

استقلال خوزستان ۰ - ۳ فولاد

نتایج دیدارهای پنجشنبه و جمعه:

پنجشنبه: بعثت کرمانشاه ۰ - ۱ نفت و گاز گچساران | فولاد هرمزگان ۲ - ۰ چوکا | سایپا ۰ (۴) - (۳) ۰ نساجی

جمعه: مس کرمان ۰ - ۱ سپاهان | مس شهر بابک ۰ (۵) - (۳) ۰ فجر سپاسی | استقلال ۲ - ۱ پادیاب خلخال | شمس آذر ۳ - ۲ نیروی زمینی

با این نتایج، تاکنون ۱۵ تیم برای صعود به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی قطعی شده‌اند.

