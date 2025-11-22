خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال ایران؛

صعود فولاد با هت‌تریک انصاری و حذف ذوب‌آهن توسط چادرملو

صعود فولاد با هت‌تریک انصاری و حذف ذوب‌آهن توسط چادرملو
کد خبر : 1717759
لینک کوتاه کپی شد.

مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال ایران امروز با برگزاری هشت دیدار پیگیری شد و در پایان، تیم‌های گل‌گهر، هوادار، مس رفسنجان، چادرملو، پیکان، خیبر و ملوان به جمع صعودکنندگان اضافه شدند. دیدار تراکتور و پرسپولیس نیز به زمان دیگری موکول شد.

به گزارش ایلنا،  مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال ایران امروز با برگزاری هشت دیدار ادامه یافت. پیش از این، نفت و گاز گچساران، فولاد هرمزگان، سایپا، سپاهان، مس شهر بابک، استقلال و شمس آذر موفق به صعود به مرحله یک هشتم نهایی شده بودند.

در مسابقات امروز، گل‌گهر سیرجان با نتیجه ۱ بر صفر شناورسازی قشم را شکست داد و راهی مرحله بعد شد. هوادار نیز میزبان برق شیراز بود و با برتری ۳ بر یک به جمع صعودکنندگان پیوست.

مس رفسنجان با نتیجه ۱ بر صفر داماش گیلان را شکست داد و چادرملوی اردکان با گل دقیقه ۹۳ علی خدادادی توانست ذوب‌آهن را از پیش رو بردارد. پیکان نیز با برتری ۲ بر صفر برابر شهرداری نوشهر به مرحله یک هشتم نهایی رسید.

خیبر خرم‌آباد با نتیجه ۲ بر ۱ آکادمی کیا را از پیش رو برداشت و در دیدار آلومینیوم و ملوان، پس از تساوی ۱-۱ در وقت قانونی و وقت‌های اضافه، ملوان در ضربات پنالتی ۴ بر ۲ به برتری رسید.

در آخرین دیدار روز شنبه، استقلال خوزستان میزبان فولاد بود که این دیدار با شکست ۳ بر صفر آبی‌پوشان خوزستانی به پایان رسید؛ هر سه گل توسط ساسان انصاری به ثمر رسید.

دیدار تراکتور و پرسپولیس به زمان نامعلومی موکول شده است و تکمیل مرحله یک‌شانزدهم نهایی به تعویق افتاده است.

نتایج کامل بازی‌های امروز

گل‌گهر ۱ - ۰ شناورسازی قشم

هوادار ۳ - ۱ برق شیراز

مس رفسنجان ۱ - ۰ داماش گیلان

چادرملو ۱ - ۰ ذوب‌آهن

پیکان ۲ - ۰ شهرداری نوشهر

خیبر خرم‌آباد ۲ - ۱ آکادمی کیا

ملوان ۱ (۴) - ۱ (۲) آلومینیوم

استقلال خوزستان ۰ - ۳ فولاد

نتایج دیدارهای پنجشنبه و جمعه:

پنجشنبه: بعثت کرمانشاه ۰ - ۱ نفت و گاز گچساران | فولاد هرمزگان ۲ - ۰ چوکا | سایپا ۰ (۴) - (۳) ۰ نساجی

جمعه: مس کرمان ۰ - ۱ سپاهان | مس شهر بابک ۰ (۵) - (۳) ۰ فجر سپاسی | استقلال ۲ - ۱ پادیاب خلخال | شمس آذر ۳ - ۲ نیروی زمینی

با این نتایج، تاکنون ۱۵ تیم برای صعود به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی قطعی شده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب