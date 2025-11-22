خلیفهاصل پس از حذف از جام حذفی: فولاد شایسته بود
سرمربی استقلال خوزستان پس از شکست سنگین تیمش مقابل فولاد در جام حذفی، کمبود تمرین، خستگی بازیکنان و قضاوت داور را از عوامل اصلی این نتیجه دانست و درباره خروج بدون تعویض یکی از بازیکنانش نیز توضیح داد.
به گزارش ایلنا، در جریان مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی، استقلال خوزستان در جدال خوزستانیها با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب فولاد شد. دیداری که امیر خلیفهاصل، سرمربی استقلال، دلایل این شکست را در نشست خبری شرح داد.
خلیفهاصل با اشاره به شرایط دشوار تیمش در روزهای منتهی به مسابقه گفت که استقلال خوزستان در ۱۶ روز گذشته تنها چهار جلسه تمرینی داشته و این کمبود آمادهسازی باعث افت تدریجی توان بدنی بازیکنان شده است. او همچنین عملکرد داور را در نتیجه نهایی بیتأثیر ندانست و معتقد بود با قضاوت بهتر، امکان کسب نتیجه مطلوب وجود داشت.
سرمربی استقلال خوزستان ضمن تقدیر از تلاش شاگردانش، به مصدومیت یکی از بازیکنان در جریان تمرینات اشاره کرد و افزود: خوشحالیم که بازی بدون افزایش مصدومیتها به پایان رسید و اکنون تمرکز تیم روی دیدار بعدی برابر گلگهر خواهد بود. او همچنین صعود فولاد را تبریک گفت.
یکی از نکات مورد توجه این مسابقه، خروج حجت احمدی در دقایق پایانی بدون انجام تعویض بود؛ موضوعی که خلیفهاصل درباره آن توضیح داد: احمدی بازیکن جوانی است که از نظر فنی توانایی بالایی دارد، اما باید در زمینه مسائل اخلاقی و رفتاری نیز رشد کند. به گفته او، درگیری لفظی این بازیکن با یکی از بازیکنان فولاد در دیدار قبلی، در تصمیم سرمربی برای بیرون آوردن او نقش داشته است. خلیفهاصل تأکید کرد احترام به بازیکنان باتجربه و رعایت اصول اخلاقی برای او اهمیت زیادی دارد و بر همین اساس تصمیم گرفته شخصاً این بازیکن را از زمین خارج کند.