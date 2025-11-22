حسینی: نمایش آلومینیوم خوب بود، اما ضربات آخر صعود را از ما گرفت
سرمربی آلومینیوم اراک پس از شکست تیمش مقابل ملوان انزلی در جام حذفی، با اشاره به نمایش باکیفیت شاگردانش، از فرصتهای از دست رفته و قضاوت ویایآر انتقاد کرد و توضیح داد که تجربه حریف و خستگی بازیکنان در ضربات پنالتی تعیینکننده بود.
به گزارش ایلنا، سید مجتبی حسینی در نشست خبری پس از دیدار با ملوان انزلی گفت: تیم ما نمایش باکیفیتی ارائه داد و به گل هم رسید، اما فرصتهای زیادی از دست رفت. هشدار داده بودیم که نتیجه یک بر صفر مطمئن نیست و باید گلهای بعدی را میزدیم، اما متأسفانه بازی به تساوی رسید و جریان بازی کاملاً در دست ما بود.
وی درباره ضربات پنالتی افزود: ملوان تجربه بیشتری در پنالتی داشت و همین باعث شد دیداری را که شایسته برد بودیم، از دست بدهیم. گلر و بازیکنان ما نهایت تلاش خود را کردند، اما شرایط دشوار بود.
سرمربی آلومینیوم همچنین به عملکرد داوری و ویایآر انتقاد کرد: ویایآر در ایران سلیقهای شده است. مطمئنم اگر تیمی نامدارتر بود، دو پنالتی به نفعشان اعلام میشد و توضیح داده میشد. این روند ناعادلانه است و امیدوارم تغییر کند.
حسینی درباره مشکلات گلزنی تیمش گفت: بچهها خسته میشوند و ۹۰ دقیقه پرس روی حریف انرژی زیادی میگیرد. گلزنان خوبی داشتیم که رفتند، اما همین بازیکنان هم نهایت تلاش خود را انجام میدهند و امیدوارم در ادامه بتوانند از فرصتهایشان بهره ببرند.
وی در پایان درباره اتلاف وقت بازیکنان ملوان عنوان کرد: این اتفاق مُد شده و متأسفانه ما هم مانند سایر تیمها به این روشها تن میدهیم.