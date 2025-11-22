حسینی: نمایش آلومینیوم خوب بود، اما ضربات آخر صعود را از ما گرفت

به گزارش ایلنا، سید مجتبی حسینی در نشست خبری پس از دیدار با ملوان انزلی گفت: تیم ما نمایش باکیفیتی ارائه داد و به گل هم رسید، اما فرصت‌های زیادی از دست رفت. هشدار داده بودیم که نتیجه یک بر صفر مطمئن نیست و باید گل‌های بعدی را می‌زدیم، اما متأسفانه بازی به تساوی رسید و جریان بازی کاملاً در دست ما بود.

وی درباره ضربات پنالتی افزود: ملوان تجربه بیشتری در پنالتی داشت و همین باعث شد دیداری را که شایسته برد بودیم، از دست بدهیم. گلر و بازیکنان ما نهایت تلاش خود را کردند، اما شرایط دشوار بود.

سرمربی آلومینیوم همچنین به عملکرد داوری و وی‌ای‌آر انتقاد کرد: وی‌ای‌آر در ایران سلیقه‌ای شده است. مطمئنم اگر تیمی نامدارتر بود، دو پنالتی به نفعشان اعلام می‌شد و توضیح داده می‌شد. این روند ناعادلانه است و امیدوارم تغییر کند.

حسینی درباره مشکلات گلزنی تیمش گفت: بچه‌ها خسته می‌شوند و ۹۰ دقیقه پرس روی حریف انرژی زیادی می‌گیرد. گلزنان خوبی داشتیم که رفتند، اما همین بازیکنان هم نهایت تلاش خود را انجام می‌دهند و امیدوارم در ادامه بتوانند از فرصت‌هایشان بهره ببرند.

وی در پایان درباره اتلاف وقت بازیکنان ملوان عنوان کرد: این اتفاق مُد شده و متأسفانه ما هم مانند سایر تیم‌ها به این روش‌ها تن می‌دهیم.

