خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آذر داغ فوتبال ایران شروع شد؛

استقلال، سپاهان و مدعیان جام حذفی آماده تقابل با شگفتی‌سازها

استقلال، سپاهان و مدعیان جام حذفی آماده تقابل با شگفتی‌سازها
کد خبر : 1717754
لینک کوتاه کپی شد.

با پایان روز دوم رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران، چهره ۱۵ تیم صعودکننده به مرحله یک‌هشتم نهایی مشخص شد و تنها یک جای خالی در انتظار تعیین تکلیف دیدار حساس پرسپولیس و تراکتور است.

به گزارش ایلنا،   در میان ۱۵ تیم حاضر، ۱۱ تیم از لیگ برتر جای گرفته‌اند؛ تیم‌هایی که با عبور از مرحله یک‌شانزدهم حالا خود را برای آزمون سخت‌تر پیش‌رو آماده می‌کنند. استقلال، سپاهان، گل‌گهر، پیکان، چادرملو، شمس‌آذر، مس رفسنجان، خیبر، ملوان و فولاد خوزستان، به‌همراه برنده دیدار پرسپولیس – تراکتور، مجموعه تیم‌هایی هستند که چهره لیگ برتر را در مرحله یک‌هشتم نمایندگی خواهند کرد.

حضور پررنگ مدعیان سنتی قهرمانی باعث شده بسیاری از کارشناسان مرحله بعد را یکی از جذاب‌ترین مراحل چند سال اخیر جام حذفی بدانند.

شگفتی‌سازهای دسته یک و دو در کمین بزرگان

در کنار لیگ‌برتری‌ها، نمایندگان لیگ‌های پایین‌تر همچنان با قدرت به مسیر خود ادامه می‌دهند. نفت و گاز گچساران، سایپا، مس شهربابک، فولاد هرمزگان و هوادار تیم‌هایی هستند که با کنار زدن رقبای خود حالا چشم‌انتظار قرعه مرحله یک‌هشتم نشسته‌اند.

سابقه سایپا و هوادار در لیگ برتر و فرم خوب تیم‌هایی مانند مس شهربابک و گچساران، احتمال خلق شگفتی در مرحله بعد را افزایش داده و قرعه‌کشی را به رویدادی حساس و غیرقابل پیش‌بینی تبدیل کرده است.

دیدار معوقه‌ای که پازل جدول را کامل می‌کند

تنها دیدار باقی‌مانده مرحله یک‌شانزدهم میان پرسپولیس و تراکتور، نه‌تنها آخرین صعودکننده را مشخص می‌کند، بلکه می‌تواند مسیر مدعیان را نیز تغییر دهد. حضور هرکدام از این دو تیم بزرگ، وزن رقابتی مرحله یک‌هشتم را افزایش داده و احتمال برخوردهای بزرگ را بالا می‌برد.

آذر داغ برای فوتبال ایران

مرحله یک‌هشتم نهایی طبق برنامه قرار است اواخر آذرماه برگزار شود. جایی که احتمال رویارویی چهره‌های سرشناس فوتبال ایران با تیم‌های پرانگیزه لیگ یک و دو جذابیت مسابقات را دوچندان خواهد کرد. ترکیبی از مدعیان جدی قهرمانی و شگفتی‌سازهای سرسخت، مرحله آینده را به صحنه‌ای پرهیجان برای فوتبال‌دوستان تبدیل می‌کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب