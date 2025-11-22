آذر داغ فوتبال ایران شروع شد؛
استقلال، سپاهان و مدعیان جام حذفی آماده تقابل با شگفتیسازها
با پایان روز دوم رقابتهای جام حذفی فوتبال ایران، چهره ۱۵ تیم صعودکننده به مرحله یکهشتم نهایی مشخص شد و تنها یک جای خالی در انتظار تعیین تکلیف دیدار حساس پرسپولیس و تراکتور است.
به گزارش ایلنا، در میان ۱۵ تیم حاضر، ۱۱ تیم از لیگ برتر جای گرفتهاند؛ تیمهایی که با عبور از مرحله یکشانزدهم حالا خود را برای آزمون سختتر پیشرو آماده میکنند. استقلال، سپاهان، گلگهر، پیکان، چادرملو، شمسآذر، مس رفسنجان، خیبر، ملوان و فولاد خوزستان، بههمراه برنده دیدار پرسپولیس – تراکتور، مجموعه تیمهایی هستند که چهره لیگ برتر را در مرحله یکهشتم نمایندگی خواهند کرد.
حضور پررنگ مدعیان سنتی قهرمانی باعث شده بسیاری از کارشناسان مرحله بعد را یکی از جذابترین مراحل چند سال اخیر جام حذفی بدانند.
شگفتیسازهای دسته یک و دو در کمین بزرگان
در کنار لیگبرتریها، نمایندگان لیگهای پایینتر همچنان با قدرت به مسیر خود ادامه میدهند. نفت و گاز گچساران، سایپا، مس شهربابک، فولاد هرمزگان و هوادار تیمهایی هستند که با کنار زدن رقبای خود حالا چشمانتظار قرعه مرحله یکهشتم نشستهاند.
سابقه سایپا و هوادار در لیگ برتر و فرم خوب تیمهایی مانند مس شهربابک و گچساران، احتمال خلق شگفتی در مرحله بعد را افزایش داده و قرعهکشی را به رویدادی حساس و غیرقابل پیشبینی تبدیل کرده است.
دیدار معوقهای که پازل جدول را کامل میکند
تنها دیدار باقیمانده مرحله یکشانزدهم میان پرسپولیس و تراکتور، نهتنها آخرین صعودکننده را مشخص میکند، بلکه میتواند مسیر مدعیان را نیز تغییر دهد. حضور هرکدام از این دو تیم بزرگ، وزن رقابتی مرحله یکهشتم را افزایش داده و احتمال برخوردهای بزرگ را بالا میبرد.
آذر داغ برای فوتبال ایران
مرحله یکهشتم نهایی طبق برنامه قرار است اواخر آذرماه برگزار شود. جایی که احتمال رویارویی چهرههای سرشناس فوتبال ایران با تیمهای پرانگیزه لیگ یک و دو جذابیت مسابقات را دوچندان خواهد کرد. ترکیبی از مدعیان جدی قهرمانی و شگفتیسازهای سرسخت، مرحله آینده را به صحنهای پرهیجان برای فوتبالدوستان تبدیل میکند.