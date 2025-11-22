بارسلونا 4 - 0 بیلبائو؛ پاگشایی نیوکمپ با بردی پرگل
تیم فوتبال بارسلونا در نخستین شب بازگشت به ورزشگاه بازسازی شده نوکمپ به پیروزی رسید.
به گزارش ایلنا، در ادامه بازیهای هفته سیزدهم لالیگای اسپانیا و از ساعت 18:45 امروز (شنبه) تیم فوتبال بارسلونا در نخستین شب بازگشایی ورزشگاه خانگی خود، نوکمپ پس از پشت سر گذاشتن پروسه طولانی بازسازی موفق شد میهمانش اتلتیکبیلبائو را با نتیجه پُرگل 4 بر صفر شکست دهد.
برای بلوگرانا در این بازی؛ روبرت لواندوفسکی (4)، فران تورس (3+45 و 1+90) و فرمین لوپس (48) گلزنی کردند.
در دیگر بازی برگزار شده؛ سلتاویگو در خانه آلاوس به برتری یک بر صفر رسید.
امشب دو بازی دیگر به شرح زیر برگزار میشود:
اوساسونا - رئال سوسیداد؛ ساعت 21
ویارئال - مایورکا؛ ساعت 23:30