خبرگزاری کار ایران
بارسلونا 4 - 0 بیلبائو؛ پاگشایی نیوکمپ با بردی پرگل

تیم فوتبال بارسلونا در نخستین شب بازگشت به ورزشگاه بازسازی شده نوکمپ به پیروزی رسید.

به گزارش ایلنا، در ادامه بازی‌های هفته سیزدهم لالیگای  اسپانیا و از ساعت 18:45 امروز (شنبه) تیم فوتبال بارسلونا در نخستین شب بازگشایی ورزشگاه خانگی خود، نوکمپ پس از پشت سر گذاشتن پروسه طولانی بازسازی موفق شد میهمانش اتلتیک‌بیلبائو را با نتیجه پُرگل 4 بر صفر شکست دهد.

برای بلوگرانا در این بازی؛ روبرت لواندوفسکی (4)، فران تورس (3+45 و 1+90) و فرمین لوپس (48) گلزنی کردند.

در دیگر بازی برگزار شده؛ سلتاویگو در خانه آلاوس به برتری یک بر صفر رسید.

امشب دو بازی دیگر به شرح زیر برگزار می‌شود:

اوساسونا - رئال سوسیداد؛ ساعت 21

ویارئال - مایورکا؛ ساعت 23:30

 

