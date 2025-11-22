لیورپول 0 - 3 نایتنگهام فارست؛ ادامه فصل سیاه لیورپول با اسلوت

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال لیورپول در ادامه بازی‌های شب نخست هفته دوازدهم لیگ برتر انگلیس و از ساعت 18:30 امروز (شنبه) میزبان ناتینگهام فارست در ورزشگاه خانگی خود، آنفیلد بود و در پایان تن به شکست 3 بر صفر داد؛ نتیجه‌ای که تداوم فصل سیاه این تیم محسوب می‌شود.

با این حساب آرنه اشلوت، سرمربی لیورپولی‌ها کم‌کم به درهای خروج نزدیک می‌شود.

لیورپول در حال حاضر با 18 امتیاز یازدهم جدول است!

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

برایتون 2 - برنتفورد یک

بورنموث 2 - وستهام 2

فولام یک - ساندرلند صفر

ولورهمپتون صفر - کریستال‌پالاس 2

در آخرین بازی امشب و از ساعت 21؛ منچسترسیتی در خانه نیوکاسل به میدان می‌رود.

