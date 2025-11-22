خبرگزاری کار ایران
کامبک دیدنی بایرن مونیخ/ دورتموند در خانه متوقف شد

تیم فوتبال بایرن مونیخ در شب توقف خانگی دورتموند کامبکی پُرگل زد.

به گزارش ایلنا، در آغاز رقابت‌های هفته یازدهم بوندس‌لیگای آلمان و از ساعت 18 امروز (شنبه) تیم فوتبال بایرن مونیخ در دیداری خانگی میزبان فرایبورگ در ورزشگاه آلیانتس بود؛ جایی که باواریایی‌ها ابتدا با 2 گل از میهمان خود عقب افتادند اما در ادامه با به ثمر رساندن 6 گل، کامبکی بی‌رحمانه و جانانه زدند تا در نهایت با نتیجه 6 بر 2 به پیروزی برسند.

برای بایرن در این دیدار؛  لنارت کارل (22)، میشل اولیسه (2+45 و 84)، دایو اوپامکانو (55)، هری کین (60) و نیکلاس جکسون (78) گلزنی کردند.

در بازی همزمان؛ دورتموند در ورزشگاه خانگی خود، سیگنال ایدونا پارک میزبان اشتوتگارت بود و با تساوی پُرگل 3-3 متوقف شد. تیم تحت هدایت کواچ در حالی به این تساوی ناامید کننده رسید که ابتدا با 2 گل پیش افتاد اما کار به تساوی کشید. آدیمی با گل دقیقه 89 شادی را به اردوی تیمش آورد اما گل دقیقه 1+90 حریف آب سردی بود بر پیکر میزبان.

امره جان (34-پنالتی)، ماکسیمیلیان بایر (41) و کریم آدیمی (89) برای زنبورها در این بازی گلزنی کردند.

در سایر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

آگزبورگ یک - هامبورگ صفر

هایدنهایم صفر - مونشن‌گلادباخ 3

ولفسبورگ یک - لورکوزن 3

در آخرین بازی امشب؛ اینتراخت از ساعت 21 در خانه کلن به میدان می‌رود.

 

