مهابادی: پنالتی ما گرفته نشد و گلمان سالم بود
داوود مهابادی، سرمربی داماش گیلان، پس از شکست تیمش در جام حذفی با انتقاد از نحوه میزبانی این مسابقه و برخی تصمیمات داوری، تأکید کرد که حق داماش در چند صحنه رعایت نشده است.
به گزارش ایلنا، داماش گیلان پس از شکست برابر مس رفسنجان و حذف از مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی، با صحبتهای سرمربی خود درباره مسائل فنی و حاشیهای این مسابقه همراه شد. داوود مهابادی در نشست خبری پس از بازی، ابتدا با اشاره به عملکرد تیمهای دسته پایین مقابل تیمهای لیگ برتری گفت چنین تقابلهایی همواره میتواند نزدیک و غیرقابل پیشبینی باشد، اما مدیریت شرایط این دیدار را مناسب ندانست.
او با انتقاد از تغییر محل میزبانی مسابقه اظهار داشت که رفسنجان از امکانات مطلوبی برخوردار است و اغلب بازیهای خانگی مس در همان ورزشگاه اصلی برگزار میشود. به گفته او، اینکه تنها دیدار داماش در ورزشگاه دیگری انجام شد، پرسشبرانگیز است و این موضوع به عدالت مسابقات لطمه زده است.
مهابادی سپس با اشاره به ادامه مسیر لیگ افزود که هنوز بخش زیادی از فصل باقی مانده و هر دو تیم میتوانند در جدول وضعیت بهتری پیدا کنند. او جام حذفی را رقابتی با انگیزه و غیرقابل پیشبینی خواند و معتقد است مس رفسنجان با توجه به کیفیت بازیکنان و امکانات خود میتواند در این تورنمنت حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشد.
سرمربی داماش در بخش دیگری از صحبتهای خود از قضاوت داور انتقاد کرد و گفت براساس برداشتش، صحنه پنالتی اعلامشده برای مس درست نبود و گل داماش نیز باید پذیرفته میشد. مهابادی همچنین مدعی شد تیمش در نیمه نخست یک ضربه پنالتی آشکار از دست داده و اگر آن صحنه گرفته میشد، داماش میتوانست اختلاف را افزایش دهد. او تأکید کرد که امیدوار است برداشتش اشتباه باشد، اما معتقد است تصمیمات داوری به ضرر آنان تمام شده است.
وی با اشاره به غیبت پنج بازیکن اصلی داماش به دلیل مصدومیت گفت این موضوع باعث شده از ترکیبی جوانتر استفاده کند، اما با وجود کمبود نفرات، تلاش بازیکنانش رضایتبخش بوده است.
مهابادی در پایان ابراز امیدواری کرد داماش در ادامه فصل نتایج بهتری کسب کند و اشتباهات داوری مشابه، تکرار نشود.