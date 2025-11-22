کاپیتان پیکان: جای ما ته جدول نیست
پیکان با برتری دو بر صفر برابر شهرداری نوشهر راهی مرحله بعد جام حذفی شد و محسن آذرباد، کاپیتان این تیم، پس از بازی با اشاره به دشواری تقابل با تیمهای لیگ یکی، از تلاش بازیکنان برای بهبود جایگاه در لیگ برتر سخن گفت.
به گزارش ایلنا، پیکان در دیداری از مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی توانست با دو گل از سد شهرداری نوشهر عبور کند و حضور خود را در جمع تیمهای صعودکننده قطعی کند. پس از پایان مسابقه، محسن آذرباد، کاپیتان پیکان، با اشاره به انگیزه بالای تیمهای لیگ یکی در برابر تیمهای لیگ برتری اعلام کرد که این بازی برای آنها آسان نبود.
آذرباد با اشاره به روند هفتههای اخیر تیم اظهار داشت که نتایج پیشین مطلوب نبود، اما پیروزی در این مسابقه میتواند آغاز مسیر بهتری برای پیکان باشد. او گفت بازیکنان قصد دارند این روند را در ادامه لیگ ادامه دهند تا از شرایط نامناسب جدول فاصله بگیرند.
وی در توضیح وضعیت پیکان در لیگ برتر تأکید کرد که جایگاه فعلی این تیم با کیفیت فنی آن همخوانی ندارد. او یادآور شد که پیکان در بسیاری از مسابقات کنترل جریان بازی را در اختیار داشته، اما به دلیل کمتجربگی برخی بازیکنان جوان، امتیازهای ارزشمندی از دست رفته است. کاپیتان پیکان ابراز امیدواری کرد که در هفتههای پیشرو، روند امتیازگیری بهبود پیدا کند.
آذرباد همچنین درباره موضوع استعفای سعید دقیقی توضیح داد که اشتباهات فردی در چند هفته اخیر، از جمله گل دریافتی برابر فولاد روی یک آغاز مجدد، باعث شد سرمربی تیم تصمیم احساسی بگیرد. او گفت مدیریت باشگاه حمایت کاملی از کادرفنی داشته و همین موضوع در تداوم حضور دقیقی مؤثر بوده است.
وی در ادامه افزود که کمتر مربی منافع تیم را بر منافع شخصی مقدم میداند و با اشاره به مخالفت جدی باشگاه با استعفای دقیقی تأکید کرد که سرمربی پیکان با قدرت به کار خود ادامه میدهد. او ابراز امیدواری کرد که تیم با عملکردی بهتر در لیگ برتر از قعر جدول فاصله بگیرد و نتایج قابلقبولی به دست آورد.