به گزارش ایلنا، تقابل آلومینیوم اراک و ملوان انزلی، جذاب‌ترین دوئل تمام لیگ‌برتری این مرحله از جام حذفی بود. مسابقه‌ای پایاپای و پراسترس که پس از ۱۲۰ دقیقه جنگِ تمام‌عیار، با نتیجه یک بر یک به پایان رسید و در نهایت ملوان در ضربات پنالتی ۴–۲ پیروز شد تا به مرحله یک‌هشتم نهایی برسد. این در حالی بود که آلومینیوم با شروعی طوفانی و گل دقیقه پنج امیدوار به جشن صعود خانگی بود، اما در نهایت وداعی تلخ نصیب شاگردان مجتبی حسینی شد.

آلومینیوم بازی را فوق‌العاده آغاز کرد. در دقیقه ۵، اشتباه مدافعان ملوان باعث شد رضا مرزبان توپ را وارد دروازه کند و اراکی‌ها خیلی زود کنترل مسابقه را در دست بگیرند. با این‌وجود، ملوان رفته‌رفته خودش را پیدا کرد و در ادامه نیمه اول چند حمله نصف‌ونیمه روی دروازه میزبان داشت. موقعیت‌های آلومینیوم در دقایق ۲۶ و ۳۲ با واکنش مدافعان ملوان دفع شد و ضربه قیچی بازیکن میزبان در دقیقه ۳۶ را هم دروازه‌بان مهار کرد، هرچند آفساید اعلام شده بود. نیمه نخست با همان برتری یک بر صفر اراکی‌ها تمام شد.

با شروع نیمه دوم ملوان شکل تهاجمی‌تری گرفت و فشار حملات این تیم سرانجام در دقیقه ۷۷ جواب داد؛ علیرضا رمضانی با شوتی دیدنی گل تساوی را رقم زد تا بازی دوباره جان بگیرد. در ادامه مسابقه و حتی در وقت‌های اضافه، دو تیم موقعیت‌هایی داشتند اما ضربه نهایی را نتوانستند بزنند و کار به ضربات پنالتی کشیده شد.

در پنالتی‌ها، هرچند قائم اسلامی‌خواه ضربه‌اش را برای ملوان از دست داد، اما در سوی دیگر آلومینیوم دو پنالتی را خراب کرد؛ ابتدا عباس کهریزی و سپس رحمان جعفری. ستاره اصلی این بخش فرزاد طیبی‌پور بود که با واکنش‌های تماشایی‌اش پایه‌های پیروزی ملوان را بنا کرد و صعود ارزشمند تیمش را رقم زد.

این برد برای انزلی‌چی‌ها اهمیت زیادی دارد؛ تیمی که فصل گذشته تا فینال جام حذفی پیش رفت و اکنون با حذف آلومینیومِ همیشه سخت، دوباره خود را در جمع مدعیان نشان داد.

ترکیب آلومینیوم اراک:

محمد خلیفه، ابوالفضل سوختانلو (سیدمهدی مهدوی)، امیرمحمد هوشمند، مهدی مهدی‌پور، امین جهان‌کهن، میلاد بدرقه، رضا مرزبان (رحمان جعفری)، بهروز نوروزی‌فرد، محمدمهدی خدایاری (ساسان حسینی)، علی وطن‌دوست و عباس کهریزی

سرمربی: مجتبی حسینی

ترکیب ملوان:

فرزاد طیبی‌پور، امیررضا افسرده، دانیال ایری، سعید کریمی (موقری)، سامان تورانیان، عباس حبیبی (علیرضا رمضانی)، غلامرضا ثابت‌ایمانی، محمد پاپی، محمد علی‌نژاد (قائم اسلامی‌خواه)، فرهان جعفری و حسین صادقی (سیدعلی یحیی‌زاده)

سرمربی: مازیار زارع

انتهای پیام/