خطیبی: اولین فینال را بردیم

به گزارش ایلنا، تیم مس رفسنجان با تک‌گل آرمان رمضانی در دقیقه ۷۶ داماش گیلان را شکست داد و جواز حضور در مرحله بعدی جام حذفی را به دست آورد. رسول خطیبی، سرمربی مس، پس از این برد در نشست خبری حاضر شد و درباره روند بازی و شرایط تیم صحبت کرد.

خطیبی با اشاره به سختی مرحله نخست جام حذفی گفت: این مرحله همیشه غیرقابل پیش‌بینی است و اغلب بازی‌ها با اختلاف یک گل تمام می‌شود. ما هم از این قاعده مستثنی نبودیم. نیمه اول پایین‌تر از انتظار بودیم اما بین دو نیمه با صحبت‌ها و تغییرات لازم، شکل بازی‌مان کاملاً تغییر کرد و تیم در نیمه دوم بسیار بهتر شد.

او عملکرد بازیکنان تعویضی را یکی از نقاط قوت تیم دانست و افزود: در هفته‌های اخیر نفراتی که از روی نیمکت وارد زمین می‌شدند تأثیر لازم را نداشتند، اما امروز فوق‌العاده کار کردند.

سرمربی مس سپس از فرنام عرب، مدافع راست جوان تیم، تمجید کرد: عرب در یکی دو هفته اخیر عالی تمرین کرده بود و امروز بهترین بازیکن زمین ما بود. اگر همین مسیر را ادامه دهد، یکی از بهترین مدافعان راست ایران خواهد شد.

خطیبی با اشاره به اهمیت مسابقه گفت: در جام حذفی هر بازی حکم فینال دارد. امروز فینال اول‌مان را بردیم و از فردا تمرکز کامل‌مان روی لیگ خواهد بود. تیم ما از نظر فوتبالی رو به پیشرفت است و مطمئن باشید بهتر هم می‌شویم.

او همچنین از حمایت بانوان هوادار تشکر کرد: بانوان واقعاً سنگ‌تمام گذاشتند و از دقیقه اول پشت تیم بودند. خوشحالیم که توانستیم خوشحالشان کنیم.

در ادامه خطیبی درباره اعتراض چند هوادار توضیح داد: سه چهار نفر از هفته دوم دنبال ایجاد حاشیه‌اند و این افراد برای باشگاه شناخته‌شده‌اند. امروز با مدیران صحبت شد و قطعاً با آن‌ها برخورد خواهد شد. هوادار واقعی همان‌هایی هستند که امروز تیم را تشویق کردند.

او درباره وضعیت آرمان رمضانی و دیگر بازیکنان توضیح داد: رمضانی بعد از بازی با فجر مصدوم بود و فقط چند جلسه تمرین کرده بود. مهدی شریفی هم همین شرایط را داشت. برنامه‌مان این بود که چند دقیقه به آن‌ها بازی بدهیم تا به شرایط مسابقه برگردند. هرکس خوب تمرین کند در ترکیب خواهد بود.

خطیبی در پایان به حاشیه‌های اخیر تیم ملی اشاره کرد: الان زمان حمایت از تیم ملی است. انتقاد سازنده اشکالی ندارد اما نباید فضای تخریبی ایجاد شود. درباره قضیه پنالتی‌ها هم معتقدم باید یکی دو روز قبل مشخص شود چه کسی می‌زند؛ تصمیم لحظه‌ای بعد از پایان بازی چالش‌ساز است. آقای قلعه‌نویی مدیریتی قوی دارد، اما در این بازی احساس کردم کمی از این بخش عقب افتاد.

او سخنانش را با این جمله به پایان رساند: تیم ما رو به پیشرفت است و مطمئن باشید بهتر هم خواهیم شد. از همه هواداران واقعی تشکر می‌کنم.

