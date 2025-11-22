خبرگزاری کار ایران
پیروزی ارزشمند البطائح مقابل الاتحاد کلبا

تیم فرهاد مجیدی، البطائح، در هفته هشتم لیگ امارات الاتحاد کلبا را شکست داد تا دومین برد فصل خود را جشن بگیرد و کمی از منطقه خطر فاصله بگیرد.

به گزارش ایلنا،  تیم‌های فوتبال البطائح و الاتحاد کلبا در چارچوب هفته هشتم لیگ ادنوک امارات امروز شنبه به مصاف هم رفتند و شاگردان فرهاد مجیدی موفق شدند با نتیجه ۳ بر یک پیروز شوند. این پیروزی دومین برد البطائح در فصل جاری بود و تیم با ۶ امتیاز به رده دوازدهم جدول ۱۴ تیمی صعود کرد.

الاتحاد کلبا با وجود شکست، همچنان با ۱۱ امتیاز در رتبه هشتم جدول باقی ماند. در نیمه اول، اخراج محمدمهدی محبی در دقیقه ۱۷ کار را برای الاتحاد دشوار کرد. شهریار مغانلو و احمد نوراللهی ۴۵ دقیقه در میدان حضور داشتند و سامان قدوس در دقیقه ۷۷ تعویض شد.

برای البطائح، ایوونه‌ای رابلو، سعود خلیل و آناتول برتران آبانگ گل‌های تیمشان را به ثمر رساندند. تنها گل الاتحاد کلبا نیز روی اشتباه عمر کیتا، مدافع البطائح، به ثبت رسید.

این پیروزی ارزشمند، وضعیت البطائح را در جدول بهبود داد و امیدهای تیم مجیدی برای فاصله گرفتن از منطقه خطر را افزایش داد.

