عمرانزاده: گل لحظه آخری راه صعود در جام حذفی را باز کرد
حنیف عمرانزاده، مربی چادرملو، پس از پیروزی لحظه آخری تیمش مقابل ذوبآهن در یک شانزدهم نهایی جام حذفی، از برنامهریزی تاکتیکی، تلاش بازیکنان و حمایت هواداران تمجید کرد و تاکید کرد تیمش شانس قهرمانی دارد.
به گزارش ایلنا، حنیف عمرانزاده، مربی چادرملو، که به دلیل محرومیت سعید اخباری در نشست خبری پس از بازی با ذوبآهن حاضر شده بود، درباره پیروزی لحظه آخری تیمش گفت: بازی سختی بود. ذوبآهن تیم جوان و با برنامهای داشت و ما با تغییرات سرمربی توانستیم بازیکنان اصلی را در نیمه دوم به میدان بیاوریم و به هدفمان برسیم.
او افزود: اگر شانس با ما یار بود، میتوانستیم زودتر گل بزنیم و حتی نتیجه ۳-۰ یا ۴-۰ رقم بخورد. خوشبختانه گل لحظه آخری باعث صعودمان شد. جام حذفی همیشه پر از شگفتی است و ما هم میخواهیم با هر مرحله دل هواداران را شاد کنیم.
مربی چادرملو همچنین به حمایت هواداران اشاره کرد و گفت: تشکر ویژه از هوادارانمان دارم که ورزشگاه را پر کردند. آنها یار دوازدهم ما هستند و امیدوارم همیشه این حمایت را ادامه دهند.
در پایان عمرانزاده درباره شانس قهرمانی تیمش در جام حذفی گفت: این جام فرصتی برابر برای همه تیمهاست. با درایت سرمربی، تلاش بازیکنان و حمایت هواداران، شانس ما هم برای قهرمانی وجود دارد.