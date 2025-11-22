خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عمران‌زاده: گل لحظه آخری راه صعود در جام حذفی را باز کرد

عمران‌زاده: گل لحظه آخری راه صعود در جام حذفی را باز کرد
کد خبر : 1717729
لینک کوتاه کپی شد.

حنیف عمران‌زاده، مربی چادرملو، پس از پیروزی لحظه آخری تیمش مقابل ذوب‌آهن در یک شانزدهم نهایی جام حذفی، از برنامه‌ریزی تاکتیکی، تلاش بازیکنان و حمایت هواداران تمجید کرد و تاکید کرد تیمش شانس قهرمانی دارد.

به گزارش ایلنا،  حنیف عمران‌زاده، مربی چادرملو، که به دلیل محرومیت سعید اخباری در نشست خبری پس از بازی با ذوب‌آهن حاضر شده بود، درباره پیروزی لحظه آخری تیمش گفت: بازی سختی بود. ذوب‌آهن تیم جوان و با برنامه‌ای داشت و ما با تغییرات سرمربی توانستیم بازیکنان اصلی را در نیمه دوم به میدان بیاوریم و به هدفمان برسیم.

او افزود: اگر شانس با ما یار بود، می‌توانستیم زودتر گل بزنیم و حتی نتیجه ۳-۰ یا ۴-۰ رقم بخورد. خوشبختانه گل لحظه آخری باعث صعودمان شد. جام حذفی همیشه پر از شگفتی است و ما هم می‌خواهیم با هر مرحله دل هواداران را شاد کنیم.

مربی چادرملو همچنین به حمایت هواداران اشاره کرد و گفت: تشکر ویژه از هوادارانمان دارم که ورزشگاه را پر کردند. آنها یار دوازدهم ما هستند و امیدوارم همیشه این حمایت را ادامه دهند.

در پایان عمران‌زاده درباره شانس قهرمانی تیمش در جام حذفی گفت: این جام فرصتی برابر برای همه تیم‌هاست. با درایت سرمربی، تلاش بازیکنان و حمایت هواداران، شانس ما هم برای قهرمانی وجود دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب