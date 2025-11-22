به گزارش ایلنا، حنیف عمران‌زاده، مربی چادرملو، که به دلیل محرومیت سعید اخباری در نشست خبری پس از بازی با ذوب‌آهن حاضر شده بود، درباره پیروزی لحظه آخری تیمش گفت: بازی سختی بود. ذوب‌آهن تیم جوان و با برنامه‌ای داشت و ما با تغییرات سرمربی توانستیم بازیکنان اصلی را در نیمه دوم به میدان بیاوریم و به هدفمان برسیم.

او افزود: اگر شانس با ما یار بود، می‌توانستیم زودتر گل بزنیم و حتی نتیجه ۳-۰ یا ۴-۰ رقم بخورد. خوشبختانه گل لحظه آخری باعث صعودمان شد. جام حذفی همیشه پر از شگفتی است و ما هم می‌خواهیم با هر مرحله دل هواداران را شاد کنیم.

مربی چادرملو همچنین به حمایت هواداران اشاره کرد و گفت: تشکر ویژه از هوادارانمان دارم که ورزشگاه را پر کردند. آنها یار دوازدهم ما هستند و امیدوارم همیشه این حمایت را ادامه دهند.

در پایان عمران‌زاده درباره شانس قهرمانی تیمش در جام حذفی گفت: این جام فرصتی برابر برای همه تیم‌هاست. با درایت سرمربی، تلاش بازیکنان و حمایت هواداران، شانس ما هم برای قهرمانی وجود دارد.

