تراکتور با تمام ملی‌پوشان عازم قارشی شد
سرخپوشان تبریزی با پرواز اختصاصی از تبریز به قارشی رفتند تا برای دیدار هفته پنجم لیگ نخبگان آماده شوند.

به گزارش ایلنا،  ساعاتی پیش پرواز اختصاصی باشگاه تراکتور، پس از استقرار تمام بازیکنان در هواپیما، فرودگاه شهید مدنی تبریز را به مقصد شهر قارشی ترک کرد تا اردوی سرخپوشان تبریزی برای دیدار هفته پنجم لیگ نخبگان آغاز شود.

تراکتور همه بازیکنان ملی‌پوش خود را در اختیار دارد و اودیل خامروبکف از تیم ملی ازبکستان نیز به جمع تیم اضافه شده است تا سرخپوشان با آمادگی کامل مقابل حریف قرار گیرند. فردا نیز این تیم فرصت خواهد داشت در استادیوم اختصاصی نسف قارشی یک جلسه تمرینی برگزار کند.

نکته جالب اینکه با لغو دیدار مقابل پرسپولیس، تراکتور فرصت بیشتری برای تمرین داشته، در حالی که نسف قارشی روز پنجشنبه یک بازی پرفشار مقابل پاختاکور انجام داده است.

سرخپوشان تبریزی پس از این دیدار دو ماه تعطیلی در رقابت‌های آسیایی خواهند داشت و در صورت پیروزی می‌توانند به رتبه دوم جدول لیگ نخبگان صعود کنند.

