دقیقی: پیکان مستحق برد بود، فوتبال بیرحم است
سعید دقیقی، سرمربی پیکان، پس از پیروزی مقابل شهرداری نوشهر در مرحله یکشانزدهم جام حذفی، از نمایش تیمش، مدیریت بازی و شرایط سخت میزبانی صحبت کرد و تأکید کرد که تیمش شایسته پیروزی بوده است.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پیکان در دیداری از مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر شهرداری نوشهر را شکست دهد. سعید دقیقی، سرمربی پیکان، پس از بازی در نشست خبری حاضر شد و نکات مهمی درباره عملکرد تیمش، داوری و میزبانی مطرح کرد.
او در خصوص عملکرد تیم گفت: از دقیقه یک بازی باکیفیتی داشتیم و بارها خطرساز شدیم. میتوانستیم گلهای بیشتری بزنیم و با توجه به دفاع فشرده حریف، یکی از بهترین بازیهای پیکان بود. نیمه دوم مقداری از لحاظ بدنی افت کردیم اما همچنان موقعیت داشتیم. تیم من کاملاً مستحق پیروزی بود.
دقیقی درباره داوری تصریح کرد: داوری مسلط بود و با هر اتفاقی سوت نزد. یکی از بینظیرترین عملکردهای داوری بود. حتی VAR در دقیقه ۱۲ وصل شد. ما احترام زیادی برای حریف قائلیم و کیفیت بازی دو تیم کاملاً محسوس بود.
سرمربی پیکان درباره میزبانی گفت: این میزبانی نیست که هر روز در یک استادیوم باشیم. مظلومیت تیم ماست. میزبانی فقط چمن نیست، جو استادیوم هم اهمیت دارد و تیم باید به شرایط عادت کند.
او در پایان به موضوع استعفا و وضعیت باشگاه اشاره کرد: اگر مدیریت بخواهد فرد دیگری را انتخاب کند، فرصت دادم اما از این پس تا آخر کارم را با قدرت انجام میدهم. بازیکنان باکیفیت و توانمندی داریم و با انگیزه و مسئولیتپذیری بیشتر، جایگاه واقعی پیکان را خواهیم ساخت.