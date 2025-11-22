خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیقی: پیکان مستحق برد بود، فوتبال بی‌رحم است

دقیقی: پیکان مستحق برد بود، فوتبال بی‌رحم است
کد خبر : 1717724
لینک کوتاه کپی شد.

سعید دقیقی، سرمربی پیکان، پس از پیروزی مقابل شهرداری نوشهر در مرحله یک‌شانزدهم جام حذفی، از نمایش تیمش، مدیریت بازی و شرایط سخت میزبانی صحبت کرد و تأکید کرد که تیمش شایسته پیروزی بوده است.

به گزارش ایلنا،  تیم فوتبال پیکان در دیداری از مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر شهرداری نوشهر را شکست دهد. سعید دقیقی، سرمربی پیکان، پس از بازی در نشست خبری حاضر شد و نکات مهمی درباره عملکرد تیمش، داوری و میزبانی مطرح کرد.

او در خصوص عملکرد تیم گفت: از دقیقه یک بازی باکیفیتی داشتیم و بارها خطرساز شدیم. می‌توانستیم گل‌های بیشتری بزنیم و با توجه به دفاع فشرده حریف، یکی از بهترین بازی‌های پیکان بود. نیمه دوم مقداری از لحاظ بدنی افت کردیم اما همچنان موقعیت داشتیم. تیم من کاملاً مستحق پیروزی بود.

دقیقی درباره داوری تصریح کرد: داوری مسلط بود و با هر اتفاقی سوت نزد. یکی از بی‌نظیرترین عملکردهای داوری بود. حتی VAR در دقیقه ۱۲ وصل شد. ما احترام زیادی برای حریف قائلیم و کیفیت بازی دو تیم کاملاً محسوس بود.

سرمربی پیکان درباره میزبانی گفت: این میزبانی نیست که هر روز در یک استادیوم باشیم. مظلومیت تیم ماست. میزبانی فقط چمن نیست، جو استادیوم هم اهمیت دارد و تیم باید به شرایط عادت کند.

او در پایان به موضوع استعفا و وضعیت باشگاه اشاره کرد: اگر مدیریت بخواهد فرد دیگری را انتخاب کند، فرصت دادم اما از این پس تا آخر کارم را با قدرت انجام می‌دهم. بازیکنان باکیفیت و توانمندی داریم و با انگیزه و مسئولیت‌پذیری بیشتر، جایگاه واقعی پیکان را خواهیم ساخت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب