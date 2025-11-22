خبرگزاری کار ایران
رحمتی: جوان‌گرایی تاوان دارد، آرامش نداریم اما نیمه دوم عالی بودیم
کیانوش رحمتی، سرمربی شهرداری نوشهر، پس از شکست تیمش مقابل پیکان در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی، از فشارهای بیرونی، شرایط تیم و اهمیت جوان‌گرایی سخن گفت.

به گزارش ایلنا،  تیم فوتبال شهرداری نوشهر در دیداری سخت مقابل پیکان با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد و از جام حذفی کنار رفت. کیانوش رحمتی، سرمربی نوشهری‌ها، در نشست خبری پس از بازی توضیح داد که بازی سنگین و تحت فشارهای بیرونی برگزار شد و تیمش نتوانست در نیمه اول نمایش خوبی داشته باشد.

رحمتی گفت: پیکان تیم خوبی است و بازی آن‌ها را دیده بودیم. نیمه اول کنترل بازی را از دست دادیم و دو گل خوردیم. در نیمه دوم تیم برتر میدان بودیم و مستحق حداقل یک گل بودیم. اگر آرامش داشته باشیم، می‌توانیم فوتبال بهتری ارائه دهیم.

وی درباره جوان‌گرایی تیم خود افزود: هفت بازیکن بومی در ترکیب بودند. اشتباهات فردی بازیکنان جوان و سهمیه امید تاوان دارد، اما این‌ها دستاوردی برای آینده است. باشگاه هم دنبال بازگشت امتیازات کسر شده است.

سرمربی شهرداری نوشهر همچنین به شرایط غیرآرام محیط تیم اشاره کرد و گفت: برخی مسائل بیرونی و تصمیمات افراد دیگر روی تیم اثر می‌گذارد، اما از هواداران می‌خواهم در بازی بعدی حضور پررنگ داشته باشند. تیم ما با همه وجود برای برد تلاش خواهد کرد.

وی در پایان از مردم نوشهر بابت شکست تیم عذرخواهی کرد و از تلاش نیمه دوم بازیکنان ابراز رضایت کرد: بالای ۷۰ درصد بازی در نیمه حریف بود و موقعیت‌های خوبی داشتیم. اگر آرامش داشته باشیم، می‌توانیم مثل نیمه دوم عملکرد خوبی داشته باشیم.

