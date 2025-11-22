قاسم حدادی فر: یک لحظه غفلت، ما را از جام حذفی حذف کرد

به گزارش ایلنا، ذوب‌آهن اصفهان در دیداری حساس مقابل چادرملو اردکان با تک گل علی خدادادی در دقایق پایانی شکست خورد و از رقابت‌های جام حذفی کنار رفت. این تیم در نیمه اول بازی پایاپایی ارائه داد و در نیمه دوم نیز حملاتی روی دروازه میزبان داشت، اما نتوانست نتیجه لازم را کسب کند.

قاسم حدادی‌فر در نشست خبری پس از بازی گفت: به چادرملو تبریک می‌گویم. بازی خوبی بود و هر دو تیم هجومی ظاهر شدند. آنها توانستند از فرصت‌های خود استفاده کنند و ما به دلیل یک لحظه عدم تمرکز گل خوردیم و بازی را واگذار کردیم.

او درباره حمایت هواداران و شرایط ورزشگاه نیز افزود: چادرملو تیم باکیفیتی دارد و مردم یزد هم تیمشان را بسیار خوب حمایت کردند. امیدوارم همیشه پشت تیمشان باشند.

سرمربی ذوب‌آهن درباره پیش‌بینی سختی این مسابقه گفت: می‌دانستیم مقابل صدرنشین لیگ و در فرمت خاص جام حذفی بازی می‌کنیم. هدف ما فوتبال مالکانه و صعود به مراحل بالاتر بود، اما یک لحظه عدم تمرکز، نتیجه را تغییر داد و ما از جام کنار رفتیم.

