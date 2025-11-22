خبرگزاری کار ایران
قاسم حدادی فر: یک لحظه غفلت، ما را از جام حذفی حذف کرد

قاسم حدادی‌فر، سرمربی ذوب‌آهن، پس از شکست تیمش مقابل چادرملو در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی، دلیل وداع زودهنگام شاگردانش را یک لحظه عدم تمرکز دانست.

به گزارش ایلنا،  ذوب‌آهن اصفهان در دیداری حساس مقابل چادرملو اردکان با تک گل علی خدادادی در دقایق پایانی شکست خورد و از رقابت‌های جام حذفی کنار رفت. این تیم در نیمه اول بازی پایاپایی ارائه داد و در نیمه دوم نیز حملاتی روی دروازه میزبان داشت، اما نتوانست نتیجه لازم را کسب کند.

قاسم حدادی‌فر در نشست خبری پس از بازی گفت: به چادرملو تبریک می‌گویم. بازی خوبی بود و هر دو تیم هجومی ظاهر شدند. آنها توانستند از فرصت‌های خود استفاده کنند و ما به دلیل یک لحظه عدم تمرکز گل خوردیم و بازی را واگذار کردیم.

او درباره حمایت هواداران و شرایط ورزشگاه نیز افزود: چادرملو تیم باکیفیتی دارد و مردم یزد هم تیمشان را بسیار خوب حمایت کردند. امیدوارم همیشه پشت تیمشان باشند.

سرمربی ذوب‌آهن درباره پیش‌بینی سختی این مسابقه گفت: می‌دانستیم مقابل صدرنشین لیگ و در فرمت خاص جام حذفی بازی می‌کنیم. هدف ما فوتبال مالکانه و صعود به مراحل بالاتر بود، اما یک لحظه عدم تمرکز، نتیجه را تغییر داد و ما از جام کنار رفتیم.

