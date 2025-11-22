به گزارش ایلنا، بازی در نیمه اول با موقعیت‌های کم و بدون خطر جدی دنبال شد، اما نیمه دوم تغییرات تاکتیکی میزبان جریان مسابقه را در دست گرفت. ذوب‌آهن روی ضدحملات خطرناک ظاهر شد، اما تعویض‌های سعید اخباری، سرمربی چادرملو، روند بازی را به نفع تیمش تغییر داد.

در دقیقه سوم وقت‌های تلف‌شده، سگاندو آرلن رودریگز از جناح چپ توپ را ارسال کرد و علی خدادادی با ضربه سر، تنها گل بازی را به ثمر رساند تا ورزشگاه شهید نصیری یزد جشن صعود چادرملو را شاهد باشد.

لحظات حساس:

دقیقه 1: اولین حمله جدی ذوب‌آهن از کنار دروازه به بیرون رفت.

دقیقه 58: فرصت خطرناک رضا جبیره با اختلاف کمی از تیرک گذشت.

دقیقه 72: شوت تک به تک امید لطیفی از کنار دروازه بیرون رفت.

دقیقه 73: شوت رنی سیمیسترا به تیرک افقی برخورد کرد.

دقیقه 83: ضربه جلال علی‌محمدی نیز با تیرک برخورد کرد.

ترکیب تیم‌ها:

چادرملو: حجت صدقی، علیرضا آرتا، سیروس صادقیان، علی طاهریان، رضا میرزایی، رضا محمودآبادی، رضا جبیره، سگاندو آرلن رودریگز، علیرضا صفری، محمدحسین خسروی، امیر اسلام‌طلب

سرمربی: سعید اخباری

ذوب‌آهن: پارسا جعفری، نادرمحمدی، عرفان قهرمانی، شاهین طاهرخانی، امیرحسین جدی، پدرام قاضی‌پور، جلال علی‌محمدی، پویا مختاری، آرش مرتضوی، جنان زایموویچ، هادی باغبان

سرمربی: قاسم حدادی‌فر

اتفاق ویژه:

تک گل علی خدادادی در واپسین لحظات، نشان‌دهنده اهمیت تعویض‌های تاکتیکی و قدرت هجومی چادرملو در لحظات حساس بازی بود و تیم اردکانی را به جمع ۱۶ تیم برتر جام حذفی رساند.

بهترین بازیکن:

علی خدادادی که از دقیقه ۷۱ وارد زمین شد، با تک گل و خلق موقعیت‌های متعدد، نقش کلیدی در صعود چادرملو ایفا کرد.

