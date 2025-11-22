خیبر خرم آباد ۲ _۱ آکادمی کیا؛
صعود خیبر خرمآباد با شکست آکادمی کیا به یک هشتم نهایی جام حذفی
تیم فوتبال خیبر خرمآباد در دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی، با برتری برابر آکادمی کیا، جواز حضور در مرحله یکهشتم را کسب کرد.
به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای خیبر خرمآباد و آکادمی کیا امروز شنبه اول آذر از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه تختی آبادان و با قضاوت وحید زمانی برگزار شد. شاگردان سید مهدی رحمتی خیلی زود جریان بازی را در دست گرفتند و در دقیقه ۱۵ توسط عیسی مرادی به گل نخست رسیدند.
پیش از پایان نیمه اول، محسن سفیدچغایی در دقیقه ۴۲ اختلاف را دو برابر کرد تا خیبر با برتری مطمئنتری راهی رختکن شود. تیم آکادمی کیا در لحظات تلفشده نیمه نخست یکی از گلها را جبران کرد و امیررضا فیروزبخت در دقیقه ۲+۴۵ تنها گل تیمش را به ثمر رساند.
تلاشهای شاگردان مهدی توتونچی در نیمه دوم برای بازگشت نتیجه ثمری نداشت و خیبر با حفظ برتری به مرحله بعد صعود کرد. با این پیروزی، خیبر هشتمین تیم لیگ برتری حاضر در مرحله یکهشتم نهایی جام حذفی پس از سپاهان، شمس آذر، استقلال، گلگهر، پیکان، چادرملو و مس رفسنجان است.