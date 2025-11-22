به گزارش ایلنا، امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، روز گذشته با سردار آزمون، سعید عزت‌اللهی و مهدی قائدی دیدار کرد. محورهای این نشست شامل آماده‌سازی بازیکنان برای اردوی پیش‌رو، وضعیت آن‌ها در تیم‌های باشگاهی و بررسی آسیب‌دیدگی‌ها بود.

قلعه‌نویی برای اجرای ادامه برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی و نظارت بر لیگ و مسابقات جام حذفی، امروز به تهران بازگشت تا با کادر فنی به صورت مستمر روند آماده‌سازی بازیکنان را دنبال کند.

انتهای پیام/