خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیکان ۲ _ ۰ شهرداری نوشهر؛ برد قاطع و صعود شیرین به دور بعدی جام حذفی

پیکان ۲ _ ۰ شهرداری نوشهر؛ برد قاطع و صعود شیرین به دور بعدی جام حذفی
کد خبر : 1717713
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال پیکان در دیدار مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی با برتری مقابل شهرداری نوشهر، جواز حضور در مرحله یک‌هشتم را به دست آورد.

به گزارش ایلنا،  پیکان از همان دقایق ابتدایی بازی ابتکار عمل را در دست گرفت و اجازه شکل‌گیری حملات جدی به شهرداری نوشهر نداد. فرید امیری در دقیقه ۱۱ نخستین گل بازی را به ثمر رساند و در دقیقه ۲۲، مهدی مشایخ به اشتباه دروازه تیم خودی را باز کرد تا نیمه اول با برتری ۲ بر صفر به پایان برسد.

در نیمه دوم، تلاش‌های تیم شهرداری نوشهر برای بازگشت به بازی نتیجه‌ای نداشت و پیکان با کنترل جریان مسابقه و ضدحملات سریع موقعیت‌های متعددی برای افزایش اختلاف ایجاد کرد، اما بازیکنان دقت لازم را نداشتند.

با این برد، پیکان به جمع تیم‌های لیگ برتری صعودکننده به مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی، شامل استقلال، سپاهان، شمس‌آذر، چادرملو و مس رفسنجان پیوست و باید منتظر قرعه‌کشی دور بعد برای مشخص شدن حریف بعدی خود باشد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب