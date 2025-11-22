پیکان ۲ _ ۰ شهرداری نوشهر؛ برد قاطع و صعود شیرین به دور بعدی جام حذفی
تیم فوتبال پیکان در دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی با برتری مقابل شهرداری نوشهر، جواز حضور در مرحله یکهشتم را به دست آورد.
به گزارش ایلنا، پیکان از همان دقایق ابتدایی بازی ابتکار عمل را در دست گرفت و اجازه شکلگیری حملات جدی به شهرداری نوشهر نداد. فرید امیری در دقیقه ۱۱ نخستین گل بازی را به ثمر رساند و در دقیقه ۲۲، مهدی مشایخ به اشتباه دروازه تیم خودی را باز کرد تا نیمه اول با برتری ۲ بر صفر به پایان برسد.
در نیمه دوم، تلاشهای تیم شهرداری نوشهر برای بازگشت به بازی نتیجهای نداشت و پیکان با کنترل جریان مسابقه و ضدحملات سریع موقعیتهای متعددی برای افزایش اختلاف ایجاد کرد، اما بازیکنان دقت لازم را نداشتند.
با این برد، پیکان به جمع تیمهای لیگ برتری صعودکننده به مرحله یکهشتم نهایی جام حذفی، شامل استقلال، سپاهان، شمسآذر، چادرملو و مس رفسنجان پیوست و باید منتظر قرعهکشی دور بعد برای مشخص شدن حریف بعدی خود باشد.